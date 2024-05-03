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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:28

Пешеходы пострадали

Ребенка и женщину задавил пассажирский автобус в Новосибирске

3 мая 2024, 03:26
Фото: ГИБДД по НСО
Пешеходы пострадали
В Новосибирске в ДТП пострадала женщина с ребенком, подробности сообщили в ГИБДД.

Все случилось 2 мая в Ленинском районе. На улице Титова горел запрещающий для водителей сигнал светофора. В это время на разрешающий свет проходила женщина с ребенком.

Однако водитель автобуса ПАЗ решил нарушить правила дорожного-движения и выехать на красный. В результате, он сбил пешеходов прямо на переходе.

Пострадала сибирячка (ей 30 лет) и девочка (4 года). Их госпитализировали в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автобус#Пострадавшие
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