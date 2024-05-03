Ребенка и женщину задавил пассажирский автобус в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Все случилось 2 мая в Ленинском районе. На улице Титова горел запрещающий для водителей сигнал светофора. В это время на разрешающий свет проходила женщина с ребенком.
Однако водитель автобуса ПАЗ решил нарушить правила дорожного-движения и выехать на красный. В результате, он сбил пешеходов прямо на переходе.
Пострадала сибирячка (ей 30 лет) и девочка (4 года). Их госпитализировали в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.