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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

РЭО: Экопромпарки в Новосибирской области и на Ставрополье прошли аккредитацию

РЭО: Экопромпарки в Новосибирской области и на Ставрополье прошли аккредитацию

3 мая 2024, 13:05
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что экопромышленные парки на Ставрополье и под Новосибирском включены в федеральный реестр Министерства промышленности и торговли России.

Издание newstracker.ru пишет, что Буцаев рассказал об успешном прохождении проверки на соответствие требованиям Минпромторга России документации экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области. По его словам, по итогам проверки экопромышленные парки в городе Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» включены в федеральный реестр индустриальных парков. Внесение в реестр Министерства промышленности и торговли России даст возможность резидентам парка использовать меры государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в промышленной отрасли.

Соответствующий приказ Минпромторга России подписан 23 апреля 2024 года. Создание экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

По словам директора по технологиям, главы департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олега Шияновского, включение в федеральный реестр позволяет получать льготы и преференции при реализации проектов для резидентов аттестованных экопромышленных парков. К примеру, они могут воспользоваться субсидиями на компенсацию отдельных видов затрат и налоговыми преференциями, а также другими мерами поддержки, которые определены Министерством промышленности и торговли России или региональными органами исполнительной власти.

На сегодняшний день на строительных площадках в экопромышленных парках в Ставропольском крае и Новосибирской области проводятся работы по возведению железобетонных конструкций научно-технического центра, в котором будут обустроены офисы для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочная зона и помещения универсального назначения. Кроме этого, на объектах проводятся работы по прокладке внутриплощадочных инженерных коммуникаций.

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