РЭО: Экопромпарки в Новосибирской области и на Ставрополье прошли аккредитацию

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Издание newstracker.ru пишет, что Буцаев рассказал об успешном прохождении проверки на соответствие требованиям Минпромторга России документации экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области. По его словам, по итогам проверки экопромышленные парки в городе Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» включены в федеральный реестр индустриальных парков. Внесение в реестр Министерства промышленности и торговли России даст возможность резидентам парка использовать меры государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в промышленной отрасли.
Соответствующий приказ Минпромторга России подписан 23 апреля 2024 года. Создание экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
По словам директора по технологиям, главы департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олега Шияновского, включение в федеральный реестр позволяет получать льготы и преференции при реализации проектов для резидентов аттестованных экопромышленных парков. К примеру, они могут воспользоваться субсидиями на компенсацию отдельных видов затрат и налоговыми преференциями, а также другими мерами поддержки, которые определены Министерством промышленности и торговли России или региональными органами исполнительной власти.
На сегодняшний день на строительных площадках в экопромышленных парках в Ставропольском крае и Новосибирской области проводятся работы по возведению железобетонных конструкций научно-технического центра, в котором будут обустроены офисы для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочная зона и помещения универсального назначения. Кроме этого, на объектах проводятся работы по прокладке внутриплощадочных инженерных коммуникаций.