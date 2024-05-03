РЭО: Экопромпарки в Новосибирской области и на Ставрополье прошли аккредитацию

По словам директора по технологиям, главы департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олега Шияновского, включение в федеральный реестр позволяет получать льготы и преференции при реализации проектов для резидентов аттестованных экопромышленных парков. К примеру, они могут воспользоваться субсидиями на компенсацию отдельных видов затрат и налоговыми преференциями, а также другими мерами поддержки, которые определены Министерством промышленности и торговли России или региональными органами исполнительной власти.