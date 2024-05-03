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Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Станционной в Новосибирске

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Станционной в Новосибирске

3 мая 2024, 12:10
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха недалеко от горевшего в четверг склада автозапчастей в Новосибирске.

В Новосибирске анализ проб воздуха, взятых недалеко от горевшего в четверг, 2 мая склада автозапчастей на улице Станционной, не показал превышения нормы количества веществ, могущих повредить человеку и животным. Пробы воздуха были взяты на придомовой территории ближайшей от места происшествия жилой постройки в четырех контрольных точках, рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты в ходе лабораторных исследований проверили воздух на наличие оксида и диоксида углерода, взвешенных веществ, диоксид азота, хлороводорода, аммиака, формальдегида, сернистого ангидрида, сероводорода, смеси предельных углеводородов и бензола.

В ликвидации пожара на складе по адресу улица Станционная, 60/1 к86, участвовали более полусотни пожарных, жертв и пострадавших нет.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#Роспотребнадзор#Воздух#Проверка#Пробы
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