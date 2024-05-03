Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Станционной в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Новосибирске анализ проб воздуха, взятых недалеко от горевшего в четверг, 2 мая склада автозапчастей на улице Станционной, не показал превышения нормы количества веществ, могущих повредить человеку и животным. Пробы воздуха были взяты на придомовой территории ближайшей от места происшествия жилой постройки в четырех контрольных точках, рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты в ходе лабораторных исследований проверили воздух на наличие оксида и диоксида углерода, взвешенных веществ, диоксид азота, хлороводорода, аммиака, формальдегида, сернистого ангидрида, сероводорода, смеси предельных углеводородов и бензола.
В ликвидации пожара на складе по адресу улица Станционная, 60/1 к86, участвовали более полусотни пожарных, жертв и пострадавших нет.