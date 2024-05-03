Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Станционной в Новосибирске

В Новосибирске анализ проб воздуха, взятых недалеко от горевшего в четверг, 2 мая склада автозапчастей на улице Станционной, не показал превышения нормы количества веществ, могущих повредить человеку и животным. Пробы воздуха были взяты на придомовой территории ближайшей от места происшествия жилой постройки в четырех контрольных точках, рассказали в пресс-службе ведомства.