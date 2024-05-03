Сбросивший дочь со второго этажа в Барнауле мужчина оказался новосибирцем

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Мужчина, сбросивший в воскресенье, 28 апреля, свою дочь со второго этажа зала ожидания барнаульского вокзала, оказался жителем Новосибирской области. Сибиряк проживал там постоянно, а в столицу Алтайского края наведывался, чтобы навестить ребенка, сообщила Atas.info глава пресс-службы Восточного межрегионального транспортного следственного управления Наталья Харченко.
В настоящий момент и девочка, и ее отец находятся в медицинских учреждениях: ребенок получил повреждения после падения, а мужчина после своего поступка пытался убежать, но угодил под проходящий поезд и был серьезно травмирован.
Уголовное дело расследуется по статье, подразумевающей ответственность за покушение на убийство ребенка, находящегося в беспомощном состоянии.