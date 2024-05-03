Студенты НГУ встали на защиту завкафедрой, которого обвиняют во взятке

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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В апреле суд отправил Сергея Евтушенко под домашний арест. Завкафедрой подозревают в получении взятки. По версии следствия, он систематически получал от студента вознаграждение. За три года набежала 21 тысяча рублей. Деньги студент передавал под видом пользования тренажерным залом.
Между тем, по словам сторонников Евтушенко, в НГУ широко распространена практика альтернативных занятий. Студенты могут не ходить на пары по физкультуре. Вместо этого они вправе выбрать интересующее направление спорта и на основании этого получить зачет. Кроме того, студенты, выступающие на соревнованиях, также освобождаются от занятий физкультурой.
Также защитники Евтушенко утверждают, что из-за ситуации закрыли тренажерный зал. Участники секции пауэрлифтинга не могут заниматься спортом. В петиции сказано, что воспитанники Сергея Евтушенко добиваются спортивных успехов, преподаватель более 20 лет тренирует пауэрлифтеров.
Авторы петиции настаивают, что подпись лучше ставить на бумажном документе, чтобы его можно было представить в суд.
Atas.info обратился к руководству НГУ с просьбой прокомментировать ситуацию.