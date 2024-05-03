Студенты НГУ встали на защиту завкафедрой, которого обвиняют во взятке

Между тем, по словам сторонников Евтушенко, в НГУ широко распространена практика альтернативных занятий. Студенты могут не ходить на пары по физкультуре. Вместо этого они вправе выбрать интересующее направление спорта и на основании этого получить зачет. Кроме того, студенты, выступающие на соревнованиях, также освобождаются от занятий физкультурой.