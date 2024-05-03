Угрожал жестокой расправой: Мужчина с ножом напал на жену и тещу в Новосибирске

На другой день угрозы в адрес жены и тещи продолжились. Еще через два дня, в ночь на 2 мая супруг прибыл в заведение общепита, с собой у него был нож и перцовые баллончики. Он требовал у присутствующих, чтобы ему привезли его жену. В результате нескольким людям потребовалась медицинская помощь.