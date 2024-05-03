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Угрожал жестокой расправой: Мужчина с ножом напал на жену и тещу в Новосибирске

Угрожал жестокой расправой: Мужчина с ножом напал на жену и тещу в Новосибирске

3 мая 2024, 10:59
Фото: 1MI
Житель Новосибирска продолжительное время угрожает своей супруге расправой. Мужчина никак не успокоится и предпринимает новые попытки добраться до жены, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ночь на 30 апреля мужчина приехал домой. Он начал бросаться на жену с ножом, той пришлось спасаться бегством.

Тогда агрессивный мужчина начал угрожать теще и свои трем несовершеннолетним детям. Приехавшая полиция приняла заявления с родственников, задерживать отца не стали, пишет Nsk.om1.ru.

На другой день угрозы в адрес жены и тещи продолжились. Еще через два дня, в ночь на 2 мая супруг прибыл в заведение общепита, с собой у него был нож и перцовые баллончики. Он требовал у присутствующих, чтобы ему привезли его жену. В результате нескольким людям потребовалась медицинская помощь.

Сейчас мужчину задержали, он находится в отделении полиции. На него поступило несколько заявлений, при этом он написал встречное, сообщив, что тоже пострадал.

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