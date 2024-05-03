Вывезли 3 тысячи тонн грязи: мэр Кудрявцев контролирует уборку Новосибирска к 9 мая

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За сутки дорожные службы очистили 84 парковки, островка безопасности, заездных кармана, 38 остановок общественного транспорта, 81 ливневку. Подмели 276,5 км тротуаров. В ручной уборке задействованы 138 человек. Днем 3 мая город убирают 179 единиц спецтехники. Работы идут на улицах: Дуси Ковальчук, Троллейной, Связистов, Петухова, Первомайской, Динамовцев, на площади Будагова, Димитровском мосту, проспекте Дзержинского, в Павловском сквере и на дороге на Каинку.
«К содержанию города необходимо подходить комплексно и системно. Важно нормативно выдерживать сроки и стандарты уборки улично-дорожной сети, по каждому виду работ следовать нормативам, периодичности уборки и отслеживать все процессы. Это большая работа, ее надо начинать, и в будущем она даст положительный эффект. Пока же первостепенную задачу перед мэрией вижу в организации уборки города — максимальной подготовке Новосибирска к проведению большого праздника 9 мая», — заявил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.
За предыдущие дни с магистралей и улиц вывезли тысячу кубометров мусора и 3 тысячи тонн грязи. Вместе с подрядчиками восстановили почти 10 тысяч кв. метров дорог. Нанесли около 73 тысяч метров дорожной разметки. Дорожные службы очистили 278 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 770 остановок общественного транспорта, 80 ливневок. Подмели более тысячи километров тротуаров и дорог, отмыли четыре тысячи км тротуаров, дорог, лотковой части и технических полос, 48 дорожных знаков. За сутки восстановили почти 10 тысяч кв. метров дорожного полотна.
При уборке применяют разные подходы и технологии. Так, привели в порядок литым асфальтом проезжую часть на улицах: Жуковского, Покатной, 126, Пролетарской, 56, Выборной, Мичурина, Кирова, Автогенной, Бориса Богаткова и на Ключ-Камышенском плато.
Для устранения дефектов применяли рециклер на улицах: Учительской, Лесосечной, Красина, Арбузова, на проспектах Дзержинского и Строителей, Каменском шоссе, Садовом проезде и Бердском шоссе.
Холодный асфальт использовали в центральной части города на улицах: Крылова, Орджоникидзе, Мичурина, Дмитрия Донского, Фрунзе, Семьи Шамшиных, Даргомыжского, Кирова, на Красном проспекте и Ядринцевском конном спуске, а также на Пролетарской, Выборной, Бориса Богаткова и Никитина.
Горячий асфальт применяли на улицах: Чукотской, Пермской, Троллейной, Котовского, Громова, Твардовского, Тюленина, Богдана Хмельницкого, Доватора, Кошурникова, Тайгинской, Приморской, Бардина, Рассветной, Курчатова, Ленина, на проспектах Димитрова и Комсомольском, территории 5-6-го микрорайонов, Университетском проспекте.
Установкой «Бецема» работы вели на улицах: Кирова, Доватора, Красина, Титова, Аникина, Оловозаводской, Обогатительной, Сержанта Коротаева, Рассветной, Курчатова, Челюскинцев, Первомайской, Абаканской, Молодости, Новоморской, Приморской, Ветлужской, Софийской, Шлюзовой, Кошурникова, Котовского, Станционной, Сибиряков-Гвардейцев, Аксенова, Ползунова, на Октябрьской магистрали, проспекте Дзержинского, Каменском шоссе, разъезде Иня и Бердском шоссе.