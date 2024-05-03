Вывезли 3 тысячи тонн грязи: мэр Кудрявцев контролирует уборку Новосибирска к 9 мая

За предыдущие дни с магистралей и улиц вывезли тысячу кубометров мусора и 3 тысячи тонн грязи. Вместе с подрядчиками восстановили почти 10 тысяч кв. метров дорог. Нанесли около 73 тысяч метров дорожной разметки. Дорожные службы очистили 278 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 770 остановок общественного транспорта, 80 ливневок. Подмели более тысячи километров тротуаров и дорог, отмыли четыре тысячи км тротуаров, дорог, лотковой части и технических полос, 48 дорожных знаков. За сутки восстановили почти 10 тысяч кв. метров дорожного полотна.