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За взятку полицейскому в 20 млн осужден организатор игорного дома в Новосибирске

За взятку полицейскому в 20 млн осужден организатор игорного дома в Новосибирске

3 мая 2024, 06:30
Фото: Судебный департамент по Новосибирской области
Жителю Новосибирска за дачу взяток майору полиции и организацию подпольных игровых залов дали условный срок и крупный штраф, следует из сообщения областного судебного департамента.

Жителя Новосибирска Владимира Костюченко за дачу взяток майору полиции и организацию подпольных казино приговорили к пяти годам колонии и штрафу в почти 20 миллионов рублей.

В 2023 году в столице Сибири были задержаны сразу несколько высокопоставленных полицейских, которые за деньги оказывали покровительство владельцам подпольных казино.

В материалах дела Костюченко говорится, что он с 2018 и до 2022 года передал теперь уже экс-руководителю Центрального отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Новосибирска Александру Умерову в общей сложности 19,5 миллиона рублей.

Как рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области, приговор суда Центрального района в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Взятки#Штраф#Казино
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