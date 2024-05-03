За взятку полицейскому в 20 млн осужден организатор игорного дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Жителя Новосибирска Владимира Костюченко за дачу взяток майору полиции и организацию подпольных казино приговорили к пяти годам колонии и штрафу в почти 20 миллионов рублей.
В 2023 году в столице Сибири были задержаны сразу несколько высокопоставленных полицейских, которые за деньги оказывали покровительство владельцам подпольных казино.
В материалах дела Костюченко говорится, что он с 2018 и до 2022 года передал теперь уже экс-руководителю Центрального отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Новосибирска Александру Умерову в общей сложности 19,5 миллиона рублей.
Как рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области, приговор суда Центрального района в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.