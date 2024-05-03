За взятку полицейскому в 20 млн осужден организатор игорного дома в Новосибирске

В материалах дела Костюченко говорится, что он с 2018 и до 2022 года передал теперь уже экс-руководителю Центрального отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Новосибирска Александру Умерову в общей сложности 19,5 миллиона рублей.