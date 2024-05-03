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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Зачем на Пасху красят яйца: история древней традиции

Зачем на Пасху красят яйца: история древней традиции

3 мая 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney
Оказывается, обычай красить яйца возник еще в дохристианские времена — задолго до того, как человечество начало праздновать Пасху.

Традиция расписывания яиц живет во многих культурах. Известно, что у ряда народов африканского континента есть обычай раскрашивать страусиные яйца. Также яйца красили финикийцы и жители древних Ассирии и Персии.

У многих народностей яйцо считается символом плодородия. Испокон веков было принято приносить в дар яйца во время осенних и весенних празднеств урожая. Чаще всего яйца окрашивали в красный цвет, информирует newia.ru.

Как предполагают ученые, обычай красить яйца в христианском мире возник в связи с одним знаковым событием. Согласно легенде, после того как воскрес Иисус Христос, его ученица Мария Магдалина явилась ко двору римского правителя с известием об этом чуде. В подарок императору последовательница Христа преподнесла яйцо. Властитель Рима не поверил женщине, заявив, что скорее яйцо покраснеет, чем мертвый оживет. В то же мгновение яйцо, подаренное императору, покраснело.

Таким образом зародилась христианская традиция красить яйца в красный цвет. Другая версия гласит, что данный оттенок символизирует кровь, которую Иисус пролил за грехи человечества.

Современные народы красят яйца не только в красный. Традиция постепенно видоизменилась, смешавшись с местными обычаями, и в разных странах сложились свои варианты росписи пасхальных яиц. Теперь их красят в самые разные цвета и расписывают различными орнаментами.

#Общество#Пасха#Все материалы авторов
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