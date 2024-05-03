Зачем на Пасху красят яйца: история древней традиции

Как предполагают ученые, обычай красить яйца в христианском мире возник в связи с одним знаковым событием. Согласно легенде, после того как воскрес Иисус Христос, его ученица Мария Магдалина явилась ко двору римского правителя с известием об этом чуде. В подарок императору последовательница Христа преподнесла яйцо. Властитель Рима не поверил женщине, заявив, что скорее яйцо покраснеет, чем мертвый оживет. В то же мгновение яйцо, подаренное императору, покраснело.