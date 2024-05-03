Жители Искитима просят Путина остановить строительство металлургического завода

Атмосфера в Искитиме и без открытия нового завода считается одной из самых грязных в России. Однако все экологические проблемы, усугубления которых опасаются горожане, по словам мэра, будут решены после начала действия программы «Чистый воздух». Искитим — единственный город в Новосибирской области, который попал в эту федеральную программу.