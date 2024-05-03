Жители Искитима просят Путина остановить строительство металлургического завода

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:46
В Искитиме Новосибирской области разгорается скандал на фоне отмены повторных общественных обсуждений по проекту строительства ООО «ЮМПЗ» металлургического завода в центре города. Созданы десятки пунктов сбора подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Его просят вмешаться в ситуацию и не допустить строительства вредного производства.
«Обращение к местным властям с просьбой вынести завод за пределы города не принесло никаких результатов. Мнение жителей не принимается во внимание, над жителями лукаво смеются и говорят, что данный завод принесет одну сплошную пользу в виде рабочих мест и доходов в бюджет города. В нашем городе и так кадровый голод. В дальнейшем эти рабочие места ввиду кадрового голода займут мигранты и осужденные из исправительных центров? Это совсем накалит обстановку в нашем городе», — говорится в документе.
Планы бизнесменов, озвученные в ходе общественных обсуждений в январе, не устроили горожан, была создана инициативная группа, которая намерена была добиваться повторной встречи проектировщиков и представителей бизнеса с горожанами. В первую очередь, людей беспокоил вопрос экологии.
Планируемое металлургическое производство относится к первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и ко второму классу опасности по выбросам вредных веществ. С этими же категориями в городе уже работают АО «Искитимцемент», полигон по захоронению твердых коммунальных отходов, АО «Искитимизвесть» и очистные сооружения.
«Площадь Искитима менее 30 квадратных километров. Такая концентрация вредных производств для маленького города является преступлением против его жителей», — считает горожанка Людмила Славинова.
Однако вместо процедуры общественных обсуждений, на которых активисты были намерены представить свои подготовленные предложения, мэрия провела расширенное заседание комиссии по городскому хозяйству, экологии и землепользованию, где заслушали проектировщиков. Проведение новых слушаний, считают в муниципалитете, нецелесообразно.
По словам мэра Искитима Сергея Завражина, все предложения, поступившие в ходе общественных слушаний в январе 2024 года, оформлены в соответствующий протокол, который был передан представителям предприятия, чтобы учесть их при доработке проекта.
«На сегодняшний день в проектную документацию внесены соответствующие корректировки с учетом замечаний и предложений», — заявил Завражин. В итоге суммарные выбросы в атмосферу, согласно проекту, составят 135 тонн в год.
Горожан попросту обманули, считает гражданский активист Артем Фролов. Вместо того, чтобы пытаться выстроить диалог, власти пытаются всеми силами ускорить процесс строительства завода.
«Людям ведь вовсе не обязательно вдаваться во все эти цифры и тонкости технологии. С первых страниц проекта все очевидно — предприятие первого класса опасности. Этого достаточно, чтобы быть против. Кроме того, по факту это будет сталелитейный завод, хотя называют они себя металлопрокатным. Собираются поставить три печи, в которых собираются плавить лом вторчермета, грязный металл», — подчеркивает активист.
Атмосфера в Искитиме и без открытия нового завода считается одной из самых грязных в России. Однако все экологические проблемы, усугубления которых опасаются горожане, по словам мэра, будут решены после начала действия программы «Чистый воздух». Искитим — единственный город в Новосибирской области, который попал в эту федеральную программу.
«Первое — это нормирование выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями. Проведение этих мероприятий должно сократить выбросы от промпредприятий в тысячи раз. Выбросы от сжигания угля в частном секторе у нас составляют порядка 700 тонн на сегодняшний день. Это второе мероприятие, которое будет реализовываться в рамках программы „Чистый воздух“. Всем жителям должны быть доведены газопроводы до частного сектора», — пытается успокаивать Сергей Завражин.
Горожане, в свою очередь, обсуждают в социальных сетях возможность проведения уличных акций протеста против появления еще одного вредного производства.
ООО «ЮМПЗ» зарегистрировано в Искитиме в феврале 2021 года. Компания на 100% принадлежит ООО «ОКС», одному из самых крупных игроков на российском рынке производства металлопродукции, гендиректором и совладельцем которого указан уроженец Кемерова Александр Сойкин.
По итогам 2023 года ООО «ЮМПЗ» показало чистый убыток в размере 120, 892 млн рублей. Активы компании уменьшились на 224,09 млн рублей. Система СПАРК отмечает, что у компании очень высокий индекс финансового риска, на текущий момент у нее отсутствует собственный капитал.