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Published Сегодня, 09:54

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Жители Новосибирской области удостоены высоких государственных и региональных наград

Жители Новосибирской области удостоены высоких государственных и региональных наград

3 мая 2024, 09:54
Фото: правительство Новосибирской области
Высокие награды и поощрения президента РФ вручили полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

Андрей Травников подчеркнул: очень важно и почетно, что в последние годы именно на майской церемонии, приуроченной к празднику весны и труда, очень много наград вручается за многолетний труд, за личные и коллективные достижения во благо Родины.

«В последние годы мы вкладываем в наградную работу другой смысл. Они не просто — заслуженные и долгожданные, это — дань уважения тем людям, кто делает больше, чем им положено, зачастую далеко за рамками рабочего графика не из-за того, что далее последует награда, повышение оклада или премия, а из чувства ответственности перед выбранной профессией, перед своим делом, своими коллегами и коллективами», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что уважение к человеку труда — это одна из тех традиционных российских народных государственных ценностей.

«Мы стараемся общими усилиями организовывать много различных мероприятий — ярмарки профессий, выставки предприятий. В большинстве средств массовой информации — телеканалов, газет, сайтов запущен проект „Герои труда“, где рассказывается о трудовой деятельности не только тех, кто получил госнаграды, но и кто просто многие годы добросовестно трудился, о трудовых династиях. Призываю в эту работу включаться все организации, предприятия, профсоюзы. Это нужно нам, нужно тем молодым коллегам, которые впитывают эти ценности рядом с вами», — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор поздравил лауреатов, их близких и коллег с наступающим Днем Великой Победы.

Фото: правительство Новосибирской области

Среди врученных высоких государственных наград — Орден Дружбы, Орден «За заслуги в культуре и искусстве», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а также почетные грамоты и благодарности президента РФ.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» была награждена Людмила Жиганова, директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, среди других, удостоен Игорь Галл-Савальский, председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов».

Торжественная церемония прошла в правительстве Новосибирской области. Всего вручили более 70 наград.

Андрей Травников наградил лучших педагогов Новосибирской области
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