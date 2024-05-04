atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Клещи кусают

Клещи вышли на майскую охоту в Новосибирске

4 мая 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
Клещи кусают
В Новосибирске начался сезон клещей: от укусов уже пострадали десятки человек, сообщил Роспотребнадзор.

После длительной спячки клещи активизировались в Новосибирской области. Особенно в мае, когда сошел снег и стало по-весеннему тепло.

Только за одну неделю в регионе отметили 262 укуса на новосибирца. Так, в центре кусали больше всего в Заельцовском, Ленинском, Советском и Октябрьском районах.

Из покусанных в области, больше всех страдали Искитимский район, Мошковский и Новосибирский.

В Роспотребнадзоре рекомендуют горожанам обезопасить себя. Сделать это можно с помощью вакцинации от энцефалита, которая поспособствует уменьшить симптомы болезни и сделать их менее заметными.

За неделю клещи искусали более 260 новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чащеКак понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знатьКлещи укусили 21 новосибирца за одну неделю — это только начало сезона
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Клещ#Энцефалит#Укус клеща
Подпишитесь
На взятке поймала ФСБ замглавы Краснообска Новосибирской области
Вчера, 02:15
Горы мусора скинули под новосибирский Димитровский мост неизвестные
Вчера, 03:40
Ветер и дожди: штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области
Вчера, 02:44
Сколько стоит купить кулич в Новосибирске — вы удивитесь
2 мая, 08:57
Отменили салют на 9 мая — его должны были запустить за НОВАТом
2 мая, 07:42
Завод «Москвич» исключил возможность банкротства
2 мая, 07:30
"