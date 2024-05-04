Клещи вышли на майскую охоту в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
После длительной спячки клещи активизировались в Новосибирской области. Особенно в мае, когда сошел снег и стало по-весеннему тепло.
Только за одну неделю в регионе отметили 262 укуса на новосибирца. Так, в центре кусали больше всего в Заельцовском, Ленинском, Советском и Октябрьском районах.
Из покусанных в области, больше всех страдали Искитимский район, Мошковский и Новосибирский.
В Роспотребнадзоре рекомендуют горожанам обезопасить себя. Сделать это можно с помощью вакцинации от энцефалита, которая поспособствует уменьшить симптомы болезни и сделать их менее заметными.