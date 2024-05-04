Не сдержала слез: переписки с Бузовой все еще хранит новосибирский блогер Дава

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Новосибирец Дава борется на шоу «Сокровища императора» (16+) за один млн юаней. Ведущими этого шоу являются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Всем известно, что сибиряк крутил роман с певицей. Пара рассталась со скандалом. Однако, спустя два года, экс-возлюбленные встретились вновь, на том самом шоу.
На одном испытаний Даве пришлось танцевать под песни Бузовой. Он признался, что ему понравилось зажигать под хит своей бывшей и у него поднялось настроение.
Затем репер разоткровенничался еще больше. Стало известно, что он хранит личные переписки с Ольгой. Причем иногда он их перечитывает. Ведущая не сдержала своих эмоций и в слезах высказалась, что ей тяжело видеть любимого на проекте.
«Ты знаешь, как мне тяжело тебя видеть здесь. Ты вообще можешь это представить на секундочку. Мы с тобой не виделись два года, и у нас даже не состоялось разговора», — заявила на всю страну Ольга Бузова.