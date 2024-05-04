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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Дома собираются строить в ближайшие пару лет

Небоскребы выше 150 метров могут появиться в Новосибирске

4 мая 2024, 13:10
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дома собираются строить в ближайшие пару лет
Высокие дома могут начать строить в Октябрьском районе Новосибирска, сообщил архитектор Александр Ложкин.

По мнению архитектора, Новосибирску нужна разнообразная застройка. Александр Ложкин не исключает появление небоскребов в городе.

Застройщики предлагают инициативы по возведению высоток рядом со станцией метро «Октябрьской». Причем строительство может быть реализовано в ближайшие годы.

Высота домов будет выше 150 метров, пишет РБК-Новосибирск. Сейчас таких высоток нет. Стоит отметить, что первый небоскреб будут строить в 2025 году.

В Новосибирске в ближайшие годы построят несколько небоскребов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Недвижимость#Дом#Небоскреб#Жилплощадь
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