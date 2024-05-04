Небоскребы выше 150 метров могут появиться в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По мнению архитектора, Новосибирску нужна разнообразная застройка. Александр Ложкин не исключает появление небоскребов в городе.
Застройщики предлагают инициативы по возведению высоток рядом со станцией метро «Октябрьской». Причем строительство может быть реализовано в ближайшие годы.
Высота домов будет выше 150 метров, пишет РБК-Новосибирск. Сейчас таких высоток нет. Стоит отметить, что первый небоскреб будут строить в 2025 году.