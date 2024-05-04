Подросток не вернулся домой со школы и загадочно пропал под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Дмитрия Баранова ищут в Бердске. Мальчик ушел в школу 3 мая, но домой так и не вернулся. Днем 4 мая о его местонахождении так ничего и неизвестно.
Подростку 12 лет. Его приметы: рост 160, русые волосы темного оттенка, зеленые глаза. В день пропажи был одет в синюю куртку, как на ориентировке, голубая рубашка, черные джинсы и кроссовки. С собой сумка через плечо.
Если вы видели Дмитрия, сообщите об этом по номерам 8-800-700-54-52, 112.