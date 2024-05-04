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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Мальчик исчез

Подросток не вернулся домой со школы и загадочно пропал под Новосибирском

4 мая 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Мальчик исчез
В Новосибирской области ищут без вести пропавшего подростка, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Дмитрия Баранова ищут в Бердске. Мальчик ушел в школу 3 мая, но домой так и не вернулся. Днем 4 мая о его местонахождении так ничего и неизвестно.

Подростку 12 лет. Его приметы: рост 160, русые волосы темного оттенка, зеленые глаза. В день пропажи был одет в синюю куртку, как на ориентировке, голубая рубашка, черные джинсы и кроссовки. С собой сумка через плечо.

Если вы видели Дмитрия, сообщите об этом по номерам 8-800-700-54-52, 112.

Фото: ЛизаАлерт
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Подростки#Лиза Алерт
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