Продавать алкоголь запретят 9 мая в Новосибирске — называем места

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Муниципалитет предупредил горожан о том, что во время парада Победы запретят продажу алкогольной продукции. Всего в список мест, где вам точно не продадут такие товары, входят 15 территорий. Речь идет о местах, где собирается больше всего людей на массовых мероприятиях, которые в 2024 году посвящены 70-летней победе в ВОВ.
Причем касаются ограничения не только алкоголя. Запрет распространяется на все стеклянные тары, в том числе лимонадов, соков и прочего. Также «летникам» и верандам разрешат продолжить работу до 23 часов.
Возвращаясь к вопросу, где все-таки нельзя купить алкоголь, называем следующие места: парк «Березовая роща», Михайловская набережная, Первомайский сквер, а также площадь Ленина с прилегающими кварталами, набережная ОбъГЭС, парк «У моря Обского», Монумент Славы, прилегающая к нему территория и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.