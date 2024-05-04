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Продажа под запретом

Продавать алкоголь запретят 9 мая в Новосибирске — называем места

4 мая 2024, 05:54
Фото: 1MI
Продажа под запретом
В Новосибирске будет нельзя купить алкоголь во время праздника победы 9 мая, сообщили в мэрии.

Муниципалитет предупредил горожан о том, что во время парада Победы запретят продажу алкогольной продукции. Всего в список мест, где вам точно не продадут такие товары, входят 15 территорий. Речь идет о местах, где собирается больше всего людей на массовых мероприятиях, которые в 2024 году посвящены 70-летней победе в ВОВ.

Причем касаются ограничения не только алкоголя. Запрет распространяется на все стеклянные тары, в том числе лимонадов, соков и прочего. Также «летникам» и верандам разрешат продолжить работу до 23 часов.

Возвращаясь к вопросу, где все-таки нельзя купить алкоголь, называем следующие места: парк «Березовая роща», Михайловская набережная, Первомайский сквер, а также площадь Ленина с прилегающими кварталами, набережная ОбъГЭС, парк «У моря Обского», Монумент Славы, прилегающая к нему территория и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Новосибирская область#9 мая#Запрет#День Победы#Магазин#Алкоголь
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