Продавать алкоголь запретят 9 мая в Новосибирске — называем места

Муниципалитет предупредил горожан о том, что во время парада Победы запретят продажу алкогольной продукции. Всего в список мест, где вам точно не продадут такие товары, входят 15 территорий. Речь идет о местах, где собирается больше всего людей на массовых мероприятиях, которые в 2024 году посвящены 70-летней победе в ВОВ.