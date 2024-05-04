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Репетиция проходит

Репетиция парада Победы проходит в центре Новосибирска — фото

4 мая 2024, 07:28
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Репетиция проходит
К параду Победы готовятся в Новосибирске: сейчас перекрыты главные улицы центра, сообщает корреспондент Atas.info с места событий.

Первая репетиция парада Победы к 9 мая проходит сегодня в Новосибирске. Главные улицы перекрыты с 12 до 18 часов. Машины не могут проехать по Красному проспекту (от Фабричной улицы до Гоголя), а также по другим прилегающим дорогам. Также ограничения будут введены на второй репетиции 7 мая, и в сам праздник 9 мая. Сейчас перпендикулярные улицы перекрыты грузовиками.

Проехать нельзяПроехать нельзя
Проехать нельзя
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info

Как передает корреспондент Atas.info, люди тоже пришли посмотреть на репетицию, ведь обзор на 9 мая будет затруднен из-за количества зрителей. Военные проверяют Первомайский сквер с помощью миноискателя.

Едет военная техникаЕдет военная техника
Едет военная техника
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info

Военную технику подготовили для проезда по улице Ленина. Репетиция парада продолжается.

Техника в центреТехника в центре
Техника в центре
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Парад#Репетиция#Парад Победы
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