Репетиция парада Победы проходит в центре Новосибирска — фото

Первая репетиция парада Победы к 9 мая проходит сегодня в Новосибирске. Главные улицы перекрыты с 12 до 18 часов. Машины не могут проехать по Красному проспекту (от Фабричной улицы до Гоголя), а также по другим прилегающим дорогам. Также ограничения будут введены на второй репетиции 7 мая, и в сам праздник 9 мая. Сейчас перпендикулярные улицы перекрыты грузовиками.