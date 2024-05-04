Репетиция парада Победы проходит в центре Новосибирска — фото

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Первая репетиция парада Победы к 9 мая проходит сегодня в Новосибирске. Главные улицы перекрыты с 12 до 18 часов. Машины не могут проехать по Красному проспекту (от Фабричной улицы до Гоголя), а также по другим прилегающим дорогам. Также ограничения будут введены на второй репетиции 7 мая, и в сам праздник 9 мая. Сейчас перпендикулярные улицы перекрыты грузовиками.
Как передает корреспондент Atas.info, люди тоже пришли посмотреть на репетицию, ведь обзор на 9 мая будет затруднен из-за количества зрителей. Военные проверяют Первомайский сквер с помощью миноискателя.
Военную технику подготовили для проезда по улице Ленина. Репетиция парада продолжается.