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Глава уволился

В отставку ушел глава Центрального округа Новосибирска спустя 10 лет

4 мая 2024, 02:52
Фото: 1MI
Глава уволился
Со своей должности ушел глава администрации Центрального района в Новосибирске, сообщают источники в мэрии.

В Новосибирске уходит в отставку глава администрации Центрального округа. Чиновник Сергей Канунников покинул свой пост, пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на источник.

Он работал главой Центрального округа с 2014 года. Сотрудничал Канунников в команде бывшего мэра Анатолия Локтя, который ушел в отставку в январе текущего года.

Стоит напомнить, что глава администрации попал под следствие. Дело связано со стелой ВОВ — якобы она была снесена незаконно. Прокуроры запрашивали назначить Канунникову штраф в пару миллионов, однако чиновника оправдали. Суд не нашел состава преступления.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Задержание#Отставка#Деньги#Центральный район
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