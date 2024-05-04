В отставку ушел глава Центрального округа Новосибирска спустя 10 лет

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
В Новосибирске уходит в отставку глава администрации Центрального округа. Чиновник Сергей Канунников покинул свой пост, пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на источник.
Он работал главой Центрального округа с 2014 года. Сотрудничал Канунников в команде бывшего мэра Анатолия Локтя, который ушел в отставку в январе текущего года.
Стоит напомнить, что глава администрации попал под следствие. Дело связано со стелой ВОВ — якобы она была снесена незаконно. Прокуроры запрашивали назначить Канунникову штраф в пару миллионов, однако чиновника оправдали. Суд не нашел состава преступления.