В отставку ушел глава Центрального округа Новосибирска спустя 10 лет

Стоит напомнить, что глава администрации попал под следствие. Дело связано со стелой ВОВ — якобы она была снесена незаконно. Прокуроры запрашивали назначить Канунникову штраф в пару миллионов, однако чиновника оправдали. Суд не нашел состава преступления.