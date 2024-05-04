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Церковь построена на базе пассажирского вагона

Встретить Пасху готовятся в уникальном вагоне-церкви в Новосибирске

4 мая 2024, 08:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Церковь построена на базе пассажирского вагона
Пасхальное богослужение пройдет не только в городских храмах, но и в передвижной железнодорожной церкви, где накануне Пасхи побывали наши корреспонденты.

Священники прихода Рождества Пресвятой Богородицы готовятся к проведению пасхальной службы в уникальном вагоне-церкови, который стоит на путях музея железнодорожного транспорта на станции Сеятель в Советском районе Новосибирска. Его построили по инициативе руководства Западно-Сибирской железной дороги на базе пассажирского вагона, произведенного в Германии. Внутренней отделкой занимались специалисты Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 2001 году архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон освятил храм во имя Святителя Николая Чудотворца, покровителя всех путешествующих.

«С этого года он был включен в состав поезда „За духовное возрождение России“, и каждый год он совершал поездки по територии Новосибирской области, в дальние уголки, где нет храмов, а добраться до райцентра, например, где можно посетить службу, весьма затруднительно. Когда священники сами приезжали к ним, была большая радость, мы крестили в таких поселениях за раз по нескольку десятков человек, бывало, и более сотни. Очень многие люди просили принять таинство исповеди, причастия», — расказывает священник Михаил Осипов.
Вагон переоборудовали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Видео: Артем Шершнев / atas.info

Вагон оборудован всем необходимым для совершения богослужений: алтарь с престолом, иконы наиболее чтимых святых, клирос и даже небольшая звонница.

Подобный храм на колесах был построен на Путиловском заводе в 1895 году, в честь рождения великой княги Ольги Николаевны. Он курсировал по отдаленным станциям Сибирской железной дороги. После революции такой опыт был забыт на многоие деятилетия.

Сейчас железнодорожный состав «За духовное возрождение России» трансформирован в автопоезд с таким же названием, чтобы добраться в самые отдаленные уголки региона, где нет рельсов. Да и сам вагон выработал свой ресурс и теперь служит экспонатом музея под открытым небом.

Тем не менее, это действующий храм, здесь проходят службы в значимые даты. А бывает, говорит отец Михаил, что верущие из других районов или даже городов просят провести для них богослужение. В таких просьбах тут не отказывают.

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#Артем Шершнев#Видео#Новосибирск#Религия#Железная дорога#Храм#Вагон
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