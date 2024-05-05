Чиновников мэрии Новосибирска подозревают в халатности при расселении ветхих домов

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Из-за бездействия в вопросе переселения жильцов домов, признанных аварийными, Следком возбудил уголовное дело по признакам халатности чиновников муниципалитета. По мнению силовиков, проживание в аварийных зданиях нарушает права людей.
Как уточняет издание НГС, поводом для возбуждения дела стали неоднократные жалобы жителей дома по адресу 3-й переулок Бурденко, 3. Строение признали аварийным еще 14 лет назад, на текущий момент его износ составляет 100%, однако все эти годы городские власти под разными предлогами отказывались предоставлять людям новое жилье.
3-й переулок Бурденко относится к знаменитому микрорайону Расточка. И подобных строений там достаточно. О том, как сейчас выглядит район, который принято называть «Сибирской Флоренцией», смотрите в нашем фоторепортаже.