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Износ этого дома в 3-ем переулке Бурденко составляет 100%

Чиновников мэрии Новосибирска подозревают в халатности при расселении ветхих домов

5 мая 2024, 07:42
Фото: 2GIS
Износ этого дома в 3-ем переулке Бурденко составляет 100%
Уголовное дело возбуждено по факту халатности при расселении аварийного жилья, сообщают в региональном управлении Следственного комитета.

Из-за бездействия в вопросе переселения жильцов домов, признанных аварийными, Следком возбудил уголовное дело по признакам халатности чиновников муниципалитета. По мнению силовиков, проживание в аварийных зданиях нарушает права людей.

Как уточняет издание НГС, поводом для возбуждения дела стали неоднократные жалобы жителей дома по адресу 3-й переулок Бурденко, 3. Строение признали аварийным еще 14 лет назад, на текущий момент его износ составляет 100%, однако все эти годы городские власти под разными предлогами отказывались предоставлять людям новое жилье.

3-й переулок Бурденко относится к знаменитому микрорайону Расточка. И подобных строений там достаточно. О том, как сейчас выглядит район, который принято называть «Сибирской Флоренцией», смотрите в нашем фоторепортаже.

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#Новосибирск#Мэрия#Уголовное дело#Ветхое жилье#Следком#Расточка
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