Чиновников мэрии Новосибирска подозревают в халатности при расселении ветхих домов

Как уточняет издание НГС, поводом для возбуждения дела стали неоднократные жалобы жителей дома по адресу 3-й переулок Бурденко, 3. Строение признали аварийным еще 14 лет назад, на текущий момент его износ составляет 100%, однако все эти годы городские власти под разными предлогами отказывались предоставлять людям новое жилье.