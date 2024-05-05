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Published Сегодня, 03:24

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Updated Сегодня, 03:26

Через несколько дней такие трофеи будут в арсенале каждого любителя «тихой охоты»

Грибы пошли: сморчки ведрами собирают жители Новосибирска

5 мая 2024, 03:24
Фото: vk.com/club182246047
Через несколько дней такие трофеи будут в арсенале каждого любителя «тихой охоты»
В Новосибирской области начался грибной сезон, опытные грибники показывают в соцсетях свои первые трофеи.

Сморчки начали массово появляться из-под земли в Новосибирской области. Несмотря на то, что за городом в некоторых местах еще лежит снег, и земля не просохла, уже можно набрать приличное количество первых весенних грибов. О своей удаче в Искитимском районе в региональном паблике грибников отчитался Константин Зеленцов. Он вместе с супругой собрал два ведра и корзинку сморчков.

Стоит заметить, что сморчки нравятся не всем грибникам
Видео: Константин Зеленцов

В ближайшие дни, отметил удачливый грибник, сморчки буквально заполонят леса.

«Сейчас наступает тёплая погода, ночная температура не ниже +5 градусов, а дневная выше +15 градусов, и это важно, через 3 -5 дней обязательно появятся сморчковая шапочка», — считает Константин Зеленцов.
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