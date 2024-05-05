Грибы пошли: сморчки ведрами собирают жители Новосибирска

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Сморчки начали массово появляться из-под земли в Новосибирской области. Несмотря на то, что за городом в некоторых местах еще лежит снег, и земля не просохла, уже можно набрать приличное количество первых весенних грибов. О своей удаче в Искитимском районе в региональном паблике грибников отчитался Константин Зеленцов. Он вместе с супругой собрал два ведра и корзинку сморчков.
В ближайшие дни, отметил удачливый грибник, сморчки буквально заполонят леса.
«Сейчас наступает тёплая погода, ночная температура не ниже +5 градусов, а дневная выше +15 градусов, и это важно, через 3 -5 дней обязательно появятся сморчковая шапочка», — считает Константин Зеленцов.