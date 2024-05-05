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Ярким шоу новосибирцы любуются с 2019 года

Названа дата запуска цветомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска

5 мая 2024, 05:51
Фото: аккаунт в ВК вице-мэра Анны Терешковой
Ярким шоу новосибирцы любуются с 2019 года
Первое световое шоу после зимы запланировано на вечер 5 мая, сообщили в мэрии.

Вечером в воскресенье, 5 мая, на площадке перед сценой Центрального парка начнет работать сухой цветомузыкальный фонтан. Оборудование начнут включать с 20.00, сообщили в муниципалитете. Учитывая приближающееся празднование Дня Победы, световое шоу будет сопровождаться песнями и музыкой военных лет.

Традиционные водные каскады в Новосибирске обычно включают в сам праздничный день 9 мая. Однако пока информации о работе городских фонтанов официально не озвучено.

Светомузыкальный фонтан был открыт в 2019 году, деньги в его строительство вложил «Сбербанк».

Ранее мы рассказывали о том, что энтузиасты нашли одну из чаш знаменитого плавучего фонтана, который много лет радовал глаз посетителей набережной Оби в районе парка «Городское начало». Постепенно водный каскад пришел в негодность, его убрали, и затем судьба оборудования была неизвестна.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Фонтан#Центральный парк#Шоу#Запуск
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