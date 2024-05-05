Названа дата запуска цветомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска

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Published Сегодня, 05:51
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Вечером в воскресенье, 5 мая, на площадке перед сценой Центрального парка начнет работать сухой цветомузыкальный фонтан. Оборудование начнут включать с 20.00, сообщили в муниципалитете. Учитывая приближающееся празднование Дня Победы, световое шоу будет сопровождаться песнями и музыкой военных лет.
Традиционные водные каскады в Новосибирске обычно включают в сам праздничный день 9 мая. Однако пока информации о работе городских фонтанов официально не озвучено.
Светомузыкальный фонтан был открыт в 2019 году, деньги в его строительство вложил «Сбербанк».
Ранее мы рассказывали о том, что энтузиасты нашли одну из чаш знаменитого плавучего фонтана, который много лет радовал глаз посетителей набережной Оби в районе парка «Городское начало». Постепенно водный каскад пришел в негодность, его убрали, и затем судьба оборудования была неизвестна.