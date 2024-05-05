Названа дата запуска цветомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска

Ранее мы рассказывали о том, что энтузиасты нашли одну из чаш знаменитого плавучего фонтана, который много лет радовал глаз посетителей набережной Оби в районе парка «Городское начало». Постепенно водный каскад пришел в негодность, его убрали, и затем судьба оборудования была неизвестна.