Сотни верующих пришли в храмы на Пасху в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил службу в Вознесенском кафедральном соборе, церемонию транслировал телеканал областного правительства. Ранее в своем пасхальном поздравлении, размещенном на youtube-канале митрополии, Никодим призвал уделять максимальное внимание тем, кто связан с воинской службой и тем, кто проходит лечение в госпиталях и больницах.