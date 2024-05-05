Сотни верующих пришли в храмы на Пасху в Новосибирске

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Храмы Новосибирска были заполнены людьми в ночь с 4 на 5 мая. Около церквей дежурили полицейские, но точно количество горожан, посетивших пасхальные службы, в пресс-службе регионального ГУВД пока назвать затрудняются.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил службу в Вознесенском кафедральном соборе, церемонию транслировал телеканал областного правительства. Ранее в своем пасхальном поздравлении, размещенном на youtube-канале митрополии, Никодим призвал уделять максимальное внимание тем, кто связан с воинской службой и тем, кто проходит лечение в госпиталях и больницах.
Одна из самых необычных служб прошла в вагоне-церкви, на территории музея железнодорожной техники на станции Сеятель. Как выглядит изнутри передвижной железнодорожный храм, можно увидеть в нашем специальном материале.