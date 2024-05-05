Тату на теле новосибирского блогера Давы довело до слез Ольгу Бузову

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Ольга Бузова заявила, что она в шоке от того, что ее бывший возлюбленный Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, созранил татуировку в виде символа бесконечности и выколотое на коже имя артистки. Парные татуировки Бузова и Манукян сделали во время бурного романа, который продолжался с 2018 по 2021 год.
После того, как участники телевизионного шоу стали обсуждать татуировки и времена, в которые они были сделаны, Ольга Бузова, с трудом сдерживая слезы, пропросила сменить тему разговора.
После раставания пары певица рассказывала, что ее бывший возлюбленный часто оскорблял ее и распускал руки.