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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В последнее время заговорили о том, что певица вновь может сойтись со своей бывшей пассией Давой

Тату на теле новосибирского блогера Давы довело до слез Ольгу Бузову

5 мая 2024, 11:04
Фото: vk.com/buzovaofficial
В последнее время заговорили о том, что певица вновь может сойтись со своей бывшей пассией Давой
Певица попросила показазать Давида Манукяна рисунок на коже во время телешоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова заявила, что она в шоке от того, что ее бывший возлюбленный Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, созранил татуировку в виде символа бесконечности и выколотое на коже имя артистки. Парные татуировки Бузова и Манукян сделали во время бурного романа, который продолжался с 2018 по 2021 год.

После того, как участники телевизионного шоу стали обсуждать татуировки и времена, в которые они были сделаны, Ольга Бузова, с трудом сдерживая слезы, пропросила сменить тему разговора.

После раставания пары певица рассказывала, что ее бывший возлюбленный часто оскорблял ее и распускал руки.

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#Новосибирск#Телешоу#Дава#ТНТ#Ольга Бузова
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