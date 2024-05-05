В убытках погряз новосибирский стадион «Спартак»

Не первый год идут разговоры о том, что территория стадиона в самом центре города может быть перезонирована и отдана под застройку. В 2022 года мэрия не исключала возможность продажи своего пакета акций ОАО «Стадион „Спартак“, поскольку у города нет денег на содержание спортивного комплекса в надлежащем состоянии. Против выступили депутаты горсовета, заявив, что отказ мэрии от своей доли повлечет за собой неизбежное закрытие стадиона в угоду застройщикам.