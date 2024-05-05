В убытках погряз новосибирский стадион «Спартак»

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По итогам 2023 года ОАО «Стадион „Спартак“ показало чистый убыток в размере 56,164 млн рублей, говорится в материалах бухгалтерской отчетности, опубликованных 4 мая. 2022 года так оказался для компании неудачным — убыток был зафиксирован на уровне 6, 479 млн рублей. При этом на протяжении предыдущих двух лет финансовый баланс был положительным.
Крайне неудачный год совпал со сменой гендиректора «Спартака», которая были инициирована основным акционером, РАТМ-Холдингом. Новым руководителем стадиона в январе 2023 стал бывший вице-мэр Новосибирска Анатолий Корнилов.
Не первый год идут разговоры о том, что территория стадиона в самом центре города может быть перезонирована и отдана под застройку. В 2022 года мэрия не исключала возможность продажи своего пакета акций ОАО «Стадион „Спартак“, поскольку у города нет денег на содержание спортивного комплекса в надлежащем состоянии. Против выступили депутаты горсовета, заявив, что отказ мэрии от своей доли повлечет за собой неизбежное закрытие стадиона в угоду застройщикам.
56,34% акций «Спартака» принадлежит АО РАТМ-Холдинг, 43,66% находятся в собственности департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.