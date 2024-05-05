Вещи первого «советского» патриарха Тихона покажут в Новосибирске

Посох и четки патриарха Московского и Всея Руси Тихона, получившего сан в 1917 году, можно будет на специализированной выставке в Новосибирском краеведческом музее. В экспозиции, приуроченной к вековому юбилею Новосибирской епархии, можно будет так же увидеть вещи митрополитов, возглавлявших региональное духовное управление в разные годы, пасхальные яйца из коллекции Епархиального музея, некоторые из которых считаются уникальными ценностями и будут впервые представлены широкой публике.