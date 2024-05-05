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Некоторые экспонаты будут впервые представлены широкой публике

Вещи первого «советского» патриарха Тихона покажут в Новосибирске

5 мая 2024, 03:58
Фото: 1MI
Некоторые экспонаты будут впервые представлены широкой публике
Выставка, посвященная 100-летию Новосибирской епархии, будет работать в областном краеведческом музее, сообщили в митрополии.

Посох и четки патриарха Московского и Всея Руси Тихона, получившего сан в 1917 году, можно будет на специализированной выставке в Новосибирском краеведческом музее. В экспозиции, приуроченной к вековому юбилею Новосибирской епархии, можно будет так же увидеть вещи митрополитов, возглавлявших региональное духовное управление в разные годы, пасхальные яйца из коллекции Епархиального музея, некоторые из которых считаются уникальными ценностями и будут впервые представлены широкой публике.

Выставка займет несколько музейных залов и начнет работу 16 мая.

Ранее мы рассказывали об уникальном вагоне-церкви, который поставили на стоянку в музее железнодорожного транспорта на станции Сеятель в Советском районе Новосибирска.

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#Новосибирск#Музей#Выставка#Епархия#Митрополит
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