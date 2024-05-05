Юную омичку с фиолетовыми волосами разыскивают в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:04
Пропавшая 3 мая жительница Омска Анастасия Архипова может находиться в Новосибирске или на территории области. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАллерт» распространили ориентировку, в которой в качестве особой приметы девочки указаны волосы фиолетового цвета и голубые глаза.
В тот же день, 3 мая, 12-летний мальчик ушел в школу из дома в городе Бердске и не вернулся. Волонтеры разыскивают подростка в синей куртке и голубой рубашке, подробнее о пропавшем можно узнать здесь.
Ранее мы рассказывали, что поисковики договорились с многофункциональными центрами о трансляции информации о разыскиваемых людях на экранах в холлах МФЦ.