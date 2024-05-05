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Последний раз на связь с родными девочка выходила 3 мая

Юную омичку с фиолетовыми волосами разыскивают в Новосибирске

5 мая 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney
Последний раз на связь с родными девочка выходила 3 мая
Волонтеры ведут поиски 13-летней девочки, пропавшей в Омске, сообщили в отряде «ЛизаАллерт».

Пропавшая 3 мая жительница Омска Анастасия Архипова может находиться в Новосибирске или на территории области. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАллерт» распространили ориентировку, в которой в качестве особой приметы девочки указаны волосы фиолетового цвета и голубые глаза.

В тот же день, 3 мая, 12-летний мальчик ушел в школу из дома в городе Бердске и не вернулся. Волонтеры разыскивают подростка в синей куртке и голубой рубашке, подробнее о пропавшем можно узнать здесь.

Ранее мы рассказывали, что поисковики договорились с многофункциональными центрами о трансляции информации о разыскиваемых людях на экранах в холлах МФЦ.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Школьница
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