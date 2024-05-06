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4-летнюю девочку на самокате сбил «Мерседес» и попал на видео в Новосибирске

4-летнюю девочку на самокате сбил «Мерседес» и попал на видео в Новосибирске

6 мая 2024, 06:27
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Утром 6 мая во дворе жилого комплекса «Эльбрус» на улице Шевченко в Октябрьском районе автомобиль сбил девочку, которая вышла с родителями из подъезда, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Семья вышла из подъезда и направилась к припаркованному автомобилю. Первым шел отец, он опередил жену с ребенком, чтобы открыть машину. Они вышли чуть позже, причем девочка встала на самокат и выехала в придомовой проезд.

В это время по нему проезжал 44-летний мужчина на «Мерседесе». Автомобиль буквально снес ребенка, родители бросились к малышке.

Момент аварии попал на камеру, установленную на подъезде.

Видео: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Девочку госпитализировали. В ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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