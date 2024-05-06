4-летнюю девочку на самокате сбил «Мерседес» и попал на видео в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Семья вышла из подъезда и направилась к припаркованному автомобилю. Первым шел отец, он опередил жену с ребенком, чтобы открыть машину. Они вышли чуть позже, причем девочка встала на самокат и выехала в придомовой проезд.
В это время по нему проезжал 44-летний мужчина на «Мерседесе». Автомобиль буквально снес ребенка, родители бросились к малышке.
Момент аварии попал на камеру, установленную на подъезде.
Девочку госпитализировали. В ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.