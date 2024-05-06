8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Ордынском районе Новосибирской области по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней полицейские задержали 15-летнего местного жителя. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за насильственные действия сексуального характера, рассказали в пресс-службе управления полиции региона.
На сегодняшний момент известно, что парень до этого не был замечен в чем-то предосудительном и судимостей не имеет. Задержали его после заявления пострадавшей по приметам.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, о мере пресечения подозреваемому пока не сообщается, уточнили в полиции.