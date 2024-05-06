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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области

8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области

6 мая 2024, 03:27
Фото: 1MI
15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, следует из сообщения регионального управления МВД.

В Ордынском районе Новосибирской области по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней полицейские задержали 15-летнего местного жителя. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за насильственные действия сексуального характера, рассказали в пресс-службе управления полиции региона.

На сегодняшний момент известно, что парень до этого не был замечен в чем-то предосудительном и судимостей не имеет. Задержали его после заявления пострадавшей по приметам.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, о мере пресечения подозреваемому пока не сообщается, уточнили в полиции.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирская область#Изнасилование#Полиция#МВД
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