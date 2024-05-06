Больше 400 нарушений допустили новосибирские власти при содержании дорог

Прокуроры вынесли 106 предостережений, составили 270 представлений и возбудили 23 административных дела, из которых два передали на рассмотрение в суд. В соответствии с ч. 4 ст. 19.6.1 КоАП РФ, должностные лица могут быть оштрафованы на суммы от 3 до 5 тысяч рублей.