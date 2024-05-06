Больше 400 нарушений допустили новосибирские власти при содержании дорог

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Published Сегодня, 03:35
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Прокуроры вынесли 106 предостережений, составили 270 представлений и возбудили 23 административных дела, из которых два передали на рассмотрение в суд. В соответствии с ч. 4 ст. 19.6.1 КоАП РФ, должностные лица могут быть оштрафованы на суммы от 3 до 5 тысяч рублей.
В ходе проверок были обнаружены повреждения дорожного полотна, на дорогах, тротуарах и во дворах выявлены скопления снега, грязи и мусора. Также транспортные средства перевозчиков не подвергались надлежащей санитарной уборке.
В пяти районах Новосибирска были выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан, за что на должностных лиц заведены административные дела. Согласно ст. 5.59 КоАП РФ, им грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Прокуроры потребовали уборки более чем 200 дорог, ремонта на более чем 180 дорогах, нанесения разметки на 59 дорогах и приведения в порядок более 60 пешеходных переходов.