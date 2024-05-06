Из мэрии Новосибирска уволен вице-мэр Захаров: кто следующий

— Если будут изменения к лучшему, это будет для нас приятный сюрприз. Напомню, от Локтя многие ожидали перемен к лучшему, а потом были очень сильно разочарованы. Так что, чтобы не разочаровываться, лучше сильно не очаровываться. Но я должен сказать в пользу того, что перемены к лучшему все-таки возможны — Максим Кудрявцев, по крайней мере, говорит очень многие правильные вещи. Например, про вопросы контроля, что они должны быть замкнуты на мэрии. Это то, что Локоть абсолютно упустил, он разрушил систему контроля мэрии Новосибирска. И если управленец это понимает, есть шанс, что он сделает правильно. А если они не понимает — никаких шансов нет. Поэтому пока что некоторые проблески надежды есть.