Из мэрии Новосибирска уволен вице-мэр Захаров: кто следующий

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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В понедельник, 6 мая, стало известно, что заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию написал вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров. Ранее об уходе со своего поста по аналогичной причине заявил глава Центрального округа Сергей Канунников, один из давних соратников экс-мэра Анатолия Локтя по коммунистической партии. До этого пост покинул еще один однопартиец Локтя, вице-мэр Артем Скатов. Напомним, мэр Максим Кудрявцев, официально вступивший в должность 26 апреля, сразу анонсировал кадровые изменения. О том, что значат эти отставки, мы поговорили с политологом Алексеем Мазуром.
— Можно ли говорить, что началась кадровая чистка? Кто будет следующим?
— Нет, про кадровую чистку говорить еще рано, чистка, это когда каждый второй или что-то вроде этого. Пока что отставки вполне логичные, было бы странно, если бы их не было. Во-первых, это соратники Локтя, кто с ним пришел из обкома КПРФ. Геннадий Захаров не вполне в эту логику укладывается, но мне всегда был непонятен функционал этого вице-мэра. Такое ощущение, он был нужен, чтобы подписывать бумаги, которые никто не хочет подписывать, типа отказов в проведении митинга. А чем он еще занимался, я представления не имею.
Я бы сказал, что эти отставки даже немного обнадеживающие, потому что было очевидно — штат мэрии очень сильно раздут и у нее очень много лишних функций.
— Тут на ум сразу приходит такая фигура, как вице-мэр Анна Терешкова, которую одни любят, другие ненавидят. Ей удастся сработаться с новой командой?
— Я думаю, удастся. Понятно, что у нее есть черты, которые одних восхищают, а других раздражают, и она не вполне укладывается в дух времени. Но если мы посмотрим на предыдущий исторический период, то все, что менялось к лучшему в городе, было связано с работой ее департамента. Поэтому ее уход или наоборот, не уход, будут носить знаковый характер. Но я не вижу причин, почему она могла бы не сработается в новым мэром.
-Максим Кудрявцев избавляется от тех людей, которые ему не нужны. Но где он будет брать кадры для формирования своей команды?
— Это самый важный и непонятный вопрос, где брать людей, которые будут делать по-другому. Чисто теоретически, есть вариант приглашать из других городов и регионов, которые выглядят сильно лучше, чем Новосибирск. Есть кадры, которые умеют управлять и в областном правительстве, и даже в мэрии есть. Я думаю, если действовать правильно, то отовсюду понемногу: немного приглашать, немного поднимать тех толковых, кто есть в мэрии, из областной администрации кого-то пригласить. Есть еще такой большой кадровый ресурс, как бизнес. Но тут встает вопрос конкуренции с рыночными зарплатами. Топ-менеджеры получают сильно больше, чем чиновники мэрии.
— Если подводить итог, стоит ли ждать, что работа мэрии при Кудрявцеве серьезно изменится, или все это ограничится какими-то кадровыми перестановками?
— Если будут изменения к лучшему, это будет для нас приятный сюрприз. Напомню, от Локтя многие ожидали перемен к лучшему, а потом были очень сильно разочарованы. Так что, чтобы не разочаровываться, лучше сильно не очаровываться. Но я должен сказать в пользу того, что перемены к лучшему все-таки возможны — Максим Кудрявцев, по крайней мере, говорит очень многие правильные вещи. Например, про вопросы контроля, что они должны быть замкнуты на мэрии. Это то, что Локоть абсолютно упустил, он разрушил систему контроля мэрии Новосибирска. И если управленец это понимает, есть шанс, что он сделает правильно. А если они не понимает — никаких шансов нет. Поэтому пока что некоторые проблески надежды есть.
Бывший топ-менеджер «Ростелекома» и вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев стал первым в новейшей истории Новосибирска мэром, избранным на эту должность не всенародным прямым голосованием, а по результатам отбора конкурсной комиссией и голосования депутатов горсовета.