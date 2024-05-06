atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Крупный мусорный полигон снова загорелся в Новосибирской области

Крупный мусорный полигон снова загорелся в Новосибирской области

6 мая 2024, 09:01
Фото: 1MI
В Куйбышевском районе Новосибирской области вспыхнула мусорная свалка, масштабный пожар власти обещают потушить к 8 мая, заявил на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного управления МЧС.

В Куйбышевском районе Новосибирской области сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром на местном полигоне, где коммунальщики захоранивают собранный мусор. Как заявил в понедельник, 6 мая на традиционном оперативном совещании в правительстве региона глава областного управления МЧС Виктор Орлов, общая площадь пожара составляет примерно полтысячи «квадратов».

По озвученной Орловым информации, пожарные смогли примерно третью часть от всей площади горящего мусора. Глава района, Олег Караваев уточнил, что полностью пожар на полигоне планируется ликвидировать к 8 мая.

Известно, что предыдущий пожар на этом мусорном полигоне был зафиксирован 15 мая прошлого года: тогда отходы горели на площади в один квадратный километр.

В пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области сообщили, что за последние три недели количество возгораний на территории региона увеличилось практически в три раза.

Читайте также:
Неисправный чайник погубил жителя Новосибирской областиРоспотребнадзор проверил воздух после пожара на Станционной в НовосибирскеПожар на Станционной в Новосибирске локализован: работает пожарный поезд
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Мусорный полигон
Подпишитесь
Из мэрии Новосибирска уволен вице-мэр Захаров: кто следующий
Сегодня, 06:08
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
Сегодня, 10:39
Почему подростки становятся насильниками, рассказал новосибирский психотерапевт
Сегодня, 08:17
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
Сегодня, 05:42
8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области
Сегодня, 03:27
Мужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска
Сегодня, 03:14
"