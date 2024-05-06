Крупный мусорный полигон снова загорелся в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
В Куйбышевском районе Новосибирской области сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром на местном полигоне, где коммунальщики захоранивают собранный мусор. Как заявил в понедельник, 6 мая на традиционном оперативном совещании в правительстве региона глава областного управления МЧС Виктор Орлов, общая площадь пожара составляет примерно полтысячи «квадратов».
По озвученной Орловым информации, пожарные смогли примерно третью часть от всей площади горящего мусора. Глава района, Олег Караваев уточнил, что полностью пожар на полигоне планируется ликвидировать к 8 мая.
Известно, что предыдущий пожар на этом мусорном полигоне был зафиксирован 15 мая прошлого года: тогда отходы горели на площади в один квадратный километр.
В пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области сообщили, что за последние три недели количество возгораний на территории региона увеличилось практически в три раза.