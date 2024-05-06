Культурные достижения Новосибирской области покажут в Республике Беларусь

Дни культуры проводят в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Целью события служит создание и укрепление межкультурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.