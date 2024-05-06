Культурные достижения Новосибирской области покажут в Республике Беларусь

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Дни культуры проводят в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Целью события служит создание и укрепление межкультурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.
«Дни культуры в Республике Беларусь станут масштабным проектом в развитии и укреплении культурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь и создадут благоприятные условия для дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества. Взаимодействие двух братских культур — уникальный пример сплоченности во имя созидания», — рассказал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.
На нескольких площадках Республики Беларусь выступят коллективы Сибирского русского народного хора и симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Свои постановки покажут театры «Красный факел», «Глобус», музыкальный театр, театр кукол.
Будет представлены экспозиции художественного музея и краеведческого музея.