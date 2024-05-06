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Культурные достижения Новосибирской области покажут в Республике Беларусь

Культурные достижения Новосибирской области покажут в Республике Беларусь

6 мая 2024, 09:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
С 23 по 25 мая в Республике Беларусь пройдут Дни культуры Новосибирской области, в рамках которых представят лучшие образцы музыкального, театрального искусства и культурного наследия региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Дни культуры проводят в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Целью события служит создание и укрепление межкультурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

«Дни культуры в Республике Беларусь станут масштабным проектом в развитии и укреплении культурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь и создадут благоприятные условия для дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества. Взаимодействие двух братских культур — уникальный пример сплоченности во имя созидания», — рассказал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

На нескольких площадках Республики Беларусь выступят коллективы Сибирского русского народного хора и симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Свои постановки покажут театры «Красный факел», «Глобус», музыкальный театр, театр кукол.

Будет представлены экспозиции художественного музея и краеведческого музея.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Театр#Беларусь#Андрей Травников#Музей#Красный факел#Глобус
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