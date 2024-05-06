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Купание детей в мае в Оби стало причиной беспокойства новосибирских спасателей

Купание детей в мае в Оби стало причиной беспокойства новосибирских спасателей

6 мая 2024, 03:57
Фото: 1MI
В Новосибирске жителей и педагогов попросили рассказать детям о крайней опасности весеннего купания в водоемах города, следует из сообщения городской службы спасательно-аварийных работ.

В Новосибирске сотрудники муниципальной службы аварийно-спасательных работ напомнили об опасности весеннего купания в городских естественных и искусственных водоемах. В МАСС напомнили, что в 2023 году уже 4 мая был зафиксирован факт купания маленьких детей в Оби в районе аквапарка.

Спасатели особо обратились к ближайшим родственникам маленьких жителей Новосибирска, а также к сотрудникам детских садов и школ с просьбой рассказать детям о правилах поведения вблизи открытой воды.

Чтобы не произошло непоправимое, необходимо в доступной форме объяснить несовершеннолетним о категоричном запрете самостоятельного купания или просто обычных игр в окрестностях водоемов.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Спасатели#Опасность#Водоемы#Купание
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