Купание детей в мае в Оби стало причиной беспокойства новосибирских спасателей

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
В Новосибирске сотрудники муниципальной службы аварийно-спасательных работ напомнили об опасности весеннего купания в городских естественных и искусственных водоемах. В МАСС напомнили, что в 2023 году уже 4 мая был зафиксирован факт купания маленьких детей в Оби в районе аквапарка.
Спасатели особо обратились к ближайшим родственникам маленьких жителей Новосибирска, а также к сотрудникам детских садов и школ с просьбой рассказать детям о правилах поведения вблизи открытой воды.
Чтобы не произошло непоправимое, необходимо в доступной форме объяснить несовершеннолетним о категоричном запрете самостоятельного купания или просто обычных игр в окрестностях водоемов.