Купание детей в мае в Оби стало причиной беспокойства новосибирских спасателей

В Новосибирске сотрудники муниципальной службы аварийно-спасательных работ напомнили об опасности весеннего купания в городских естественных и искусственных водоемах. В МАСС напомнили, что в 2023 году уже 4 мая был зафиксирован факт купания маленьких детей в Оби в районе аквапарка.