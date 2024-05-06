Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По правилам шоу, звезда выступает капитаном команды юмористов. Лере Кудрявцевой досталась иркутская команда КВН «Раисы».
В очередном выпуске шоу участники команды пошутили про скандал с участием Никиты Кологривого в одном из баров Новосибирска.
Официантка в новосибирском ресторане:
«Капец у этого Кологривого зубы», — говорит Кудрявцева, стоя на костылях.
Напомним, что из 10 звезд, внесших по 2 млн рублей, будет выбрана самая смешная знаменитость. Победителю достанется 20 млн, львиную долю выигрыша обещают направить на благотворительность.
Оценивают чувство юмора знаменитостей их коллеги, среди которых Сергей Жуков, Гарик Харламов, Артемий Лебедев, Валя Карнавал.