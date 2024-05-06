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Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку

Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку

6 мая 2024, 05:42
Фото: atas.info, НТВ
Телеведущая борется за звание самой смешной звезды в шоу на телеканале НТВ, выпуск с Кудрявцевой вышел на этих выходных.

По правилам шоу, звезда выступает капитаном команды юмористов. Лере Кудрявцевой досталась иркутская команда КВН «Раисы».

В очередном выпуске шоу участники команды пошутили про скандал с участием Никиты Кологривого в одном из баров Новосибирска.

Официантка в новосибирском ресторане:
«Капец у этого Кологривого зубы», — говорит Кудрявцева, стоя на костылях.
Видео: НТВ

Напомним, что из 10 звезд, внесших по 2 млн рублей, будет выбрана самая смешная знаменитость. Победителю достанется 20 млн, львиную долю выигрыша обещают направить на благотворительность.

Оценивают чувство юмора знаменитостей их коллеги, среди которых Сергей Жуков, Гарик Харламов, Артемий Лебедев, Валя Карнавал.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Скандал#Общепит#Шутка#НТВ#Юмор#Никита Кологривый
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