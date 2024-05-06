Мигрант с ножом напал на православный храм в Новосибирске: один человек ранен

Злоумышленник нанес охраннику колотые и резанные ранения в голову и ключицу, однако в ходе потасовки тот сумел нажать на тревожную кнопку для вызова группы быстрого реагирования. Полиция прихала быстро и задержала нападавшего. По данным телеграм-канала «База», им оказался некий Абдуллох А., ему 16 лет.