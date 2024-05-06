Мигрант с ножом напал на православный храм в Новосибирске: один человек ранен

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Мужчина, чье лицо было закрыто маской, ворвался в помещение храма в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Его попытался задержать охранник, после чего нападавший пустил в ход нож.
Злоумышленник нанес охраннику колотые и резанные ранения в голову и ключицу, однако в ходе потасовки тот сумел нажать на тревожную кнопку для вызова группы быстрого реагирования. Полиция прихала быстро и задержала нападавшего. По данным телеграм-канала «База», им оказался некий Абдуллох А., ему 16 лет.
С какой целью молодой человек совершил нападение, не сообщается. Делом занимается Следственный комитет.
Ранее мы рассказывали об одном из самых необычных храмов в Новосибирске, который оборудовали на базе пассажирского железнодорожного вагона.