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Мотивы нападавшего пока не ясны

Мигрант с ножом напал на православный храм в Новосибирске: один человек ранен

6 мая 2024, 13:39
Фото: 1MI
Мотивы нападавшего пока не ясны
Вооружённый ножом подросток напал на церковь накануне Пасхи, сообщают телеграм-канал «База».

Мужчина, чье лицо было закрыто маской, ворвался в помещение храма в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Его попытался задержать охранник, после чего нападавший пустил в ход нож.

Злоумышленник нанес охраннику колотые и резанные ранения в голову и ключицу, однако в ходе потасовки тот сумел нажать на тревожную кнопку для вызова группы быстрого реагирования. Полиция прихала быстро и задержала нападавшего. По данным телеграм-канала «База», им оказался некий Абдуллох А., ему 16 лет.

С какой целью молодой человек совершил нападение, не сообщается. Делом занимается Следственный комитет.

Ранее мы рассказывали об одном из самых необычных храмов в Новосибирске, который оборудовали на базе пассажирского железнодорожного вагона.

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#Происшествия#Новосибирск#Церковь#Нападение#Мигрант
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