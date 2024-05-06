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Мигранта — отца девяти детей выдворили из Новосибирска в Таджикистан

Мигранта — отца девяти детей выдворили из Новосибирска в Таджикистан

6 мая 2024, 02:34
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина, прибывший в Россию через Казахстан, не имел необходимых документов — это стало причиной выдворения таджика из страны, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Новосибирска.

Гражданин Таджикистана был выдворен за пределы Российской Федерации по решению суда. В ходе заседания удалось установить, что отец девяти детей нарушил режим пребывания, а также не имел необходимых документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности.

Мигрант прибыл в Россию в начале года. Сначала ему пришлось приехать в Узбекистан, а далее через Казахстан на территорию РФ. Работу в Новосибирске мужчина осуществлял нелегально. После окончания срока пребывания гражданин соседней страны не захотел уезжать на родину, ссылаясь на отсутствие денег для покупки билета.

Суд постановил выдворить мужчину и взыскать с него штраф в размере 2 000 рублей.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Мигранты
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