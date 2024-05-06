Мигранта — отца девяти детей выдворили из Новосибирска в Таджикистан

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Published Сегодня, 02:34
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Гражданин Таджикистана был выдворен за пределы Российской Федерации по решению суда. В ходе заседания удалось установить, что отец девяти детей нарушил режим пребывания, а также не имел необходимых документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности.
Мигрант прибыл в Россию в начале года. Сначала ему пришлось приехать в Узбекистан, а далее через Казахстан на территорию РФ. Работу в Новосибирске мужчина осуществлял нелегально. После окончания срока пребывания гражданин соседней страны не захотел уезжать на родину, ссылаясь на отсутствие денег для покупки билета.
Суд постановил выдворить мужчину и взыскать с него штраф в размере 2 000 рублей.