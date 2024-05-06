Мигранта — отца девяти детей выдворили из Новосибирска в Таджикистан

Мигрант прибыл в Россию в начале года. Сначала ему пришлось приехать в Узбекистан, а далее через Казахстан на территорию РФ. Работу в Новосибирске мужчина осуществлял нелегально. После окончания срока пребывания гражданин соседней страны не захотел уезжать на родину, ссылаясь на отсутствие денег для покупки билета.