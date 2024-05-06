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Posted 6 мая, 09:47

Published 6 мая, 09:47

Modified 6 мая, 09:49

Updated 6 мая, 09:49

Шокирующую утреннюю привычку раскрыл уроженец Новосибирска Митя Фомин

Митя Фомин рассказал о своей утренней привычке, которая может шокировать

6 мая 2024, 09:47
Фото: ТНТ

Шокирующую утреннюю привычку раскрыл уроженец Новосибирска Митя Фомин

6 мая в гостях утреннего шоу на ТНТ побывал артист из Новосибирска Митя Фомин. 50-летний певец рассказал, как начинается его день.

Оказалось, что Фомин просыпается не по будильнику, после чего пьет воду и смотрит в окно. Последние 10-15 лет исполнитель хита «Всё будет хорошо» бегает до завтрака, причем старается делать это каждый день. Певец также поделился пикантной подробностью. Оказывается, он не чистит зубы по утрам.

«Меня удивляют люди, которые чистят утром зубы. Я не понимаю для чего они
это делают, потому что они идут потом есть и затем снова их чистят. Я этого не 
делаю никогда. Имейте ввиду, если вдруг кто-то со мной проснется», — рассказал
Фомин.

Также, Митя Фомин рассказал о последствиях перелома пальца на съемках шоу «Выжить в Самарканде». Выяснилось, что палец до сих пор не пришел в норму и сгибается не полностью. Певец счел это за знак от Вселенной.

«В этом испытании я ломаю не что-нибудь, а мизинец левой руки, который как будто и не нужен. И мне Вселенная показывает: „Мить, ты приди в себя и задумайся, что у тебя все хорошо“».
Фото: ТНТ
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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Шоу#Реалити-шоу#ТНТ#Митя Фомин
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