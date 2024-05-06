Митя Фомин рассказал о своей утренней привычке, которая может шокировать

Оказалось, что Фомин просыпается не по будильнику, после чего пьет воду и смотрит в окно. Последние 10-15 лет исполнитель хита «Всё будет хорошо» бегает до завтрака, причем старается делать это каждый день. Певец также поделился пикантной подробностью. Оказывается, он не чистит зубы по утрам.