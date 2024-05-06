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Мужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска

Мужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска

6 мая 2024, 03:14
В Первомайском районе Новосибирска во время конфликта во дворе мужчина в шортах куда-то поволок ребенка, видео распространяется в соцсетях.

В Новосибирске в социальных сетях распространяется видеозапись инцидента, во время которого мужчина попытался куда-то уволочь ребенка, грубо схватив его за шиворот. Происшествие во дворе дома № 22/6 на улице Твардовского очевидцы запечатлели со своего балкона, и опубликовали 5 мая в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

Судя по комментариям автора видео, компания многочисленная катавшихся во дворе детей, судя по всему, чем-то вывела из себя мужчину в шортах, который попытался поймать нескольких школьников.

Одному из них удалось сбежать после того, как в ситуацию вмешался еще один мужчина, получивший при этом сильный толчок.

Чем закончилось происшествие — неизвестно, в пресс-службе областного управления полиции сообщили, что по этому поводу в МВД никто не обращался.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Самокаты#Соцсети#Ребенок#Мужчина#Инцидент#Конфликт
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