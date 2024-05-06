Мужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Новосибирске в социальных сетях распространяется видеозапись инцидента, во время которого мужчина попытался куда-то уволочь ребенка, грубо схватив его за шиворот. Происшествие во дворе дома № 22/6 на улице Твардовского очевидцы запечатлели со своего балкона, и опубликовали 5 мая в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
Судя по комментариям автора видео, компания многочисленная катавшихся во дворе детей, судя по всему, чем-то вывела из себя мужчину в шортах, который попытался поймать нескольких школьников.
Одному из них удалось сбежать после того, как в ситуацию вмешался еще один мужчина, получивший при этом сильный толчок.
Чем закончилось происшествие — неизвестно, в пресс-службе областного управления полиции сообщили, что по этому поводу в МВД никто не обращался.