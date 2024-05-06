Мужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска

В Новосибирске в социальных сетях распространяется видеозапись инцидента, во время которого мужчина попытался куда-то уволочь ребенка, грубо схватив его за шиворот. Происшествие во дворе дома № 22/6 на улице Твардовского очевидцы запечатлели со своего балкона, и опубликовали 5 мая в телеграм-канале «Новосибирский паблик».