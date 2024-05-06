Несовершеннолетняя без прав за рулем сбила пенсионера-пешехода под Новосибирском

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В городе Обь автомобиль на высокой скорости снес с дорожного полотна пожилого пешехода, который решил перейти дорогу вне зоны, обозначенной «зеброй». Удар был такой силы, что трость мужчины несколько секунд оставалась в воздухе, прежде чем упала на капот машины одного из очевидцев ДТП.
Как рассказывают свидетели, прежде чем шагнуть на дорогу, пенсионер внимательно оглядывался, однако, похоже, что он не ожидал появления автомобиля, явно превышающего разрешенную скорость.
По данным пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области, за рулем автомобиля Toyota Corollа, сбившего пенсионера, находилась 17-летняя девушка, водительских прав ей никогда не выдавали. Пострадваший выжил, но госпитализирован, о его состоянии не сообщается.