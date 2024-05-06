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Published Сегодня, 14:36

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Пенсионер выжил, но о характере травм не сообщается

Несовершеннолетняя без прав за рулем сбила пенсионера-пешехода под Новосибирском

6 мая 2024, 14:36
Фото: 1MI
Пенсионер выжил, но о характере травм не сообщается
Пожилой мужчина попал под колеса, когда решил перейти дорогу в неположенном месте сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

В городе Обь автомобиль на высокой скорости снес с дорожного полотна пожилого пешехода, который решил перейти дорогу вне зоны, обозначенной «зеброй». Удар был такой силы, что трость мужчины несколько секунд оставалась в воздухе, прежде чем упала на капот машины одного из очевидцев ДТП.

Удар был очень сильным
Видео: t.me/teleact54

Как рассказывают свидетели, прежде чем шагнуть на дорогу, пенсионер внимательно оглядывался, однако, похоже, что он не ожидал появления автомобиля, явно превышающего разрешенную скорость.

По данным пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области, за рулем автомобиля Toyota Corollа, сбившего пенсионера, находилась 17-летняя девушка, водительских прав ей никогда не выдавали. Пострадваший выжил, но госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

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