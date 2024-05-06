Несовершеннолетняя без прав за рулем сбила пенсионера-пешехода под Новосибирском

В городе Обь автомобиль на высокой скорости снес с дорожного полотна пожилого пешехода, который решил перейти дорогу вне зоны, обозначенной «зеброй». Удар был такой силы, что трость мужчины несколько секунд оставалась в воздухе, прежде чем упала на капот машины одного из очевидцев ДТП.