О возможной мести диаспоры заявил инспектор ДПС Гусев, застреливший азербайджанца

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Фигурант дела, которое прогремело на всю страну в 2021 году, инспектор ДПС Александр Гусев говорит, что его буквально заставляют уволится из силовых структур представители руководстства региональной дорожной полиции. Отдел, где работает инспектор, повергают постоянным проверкам, чтобы найти основания для принятия кадровых решений.
Гусев говорит, что готов уйти на пенсию, но его сдерживает одно — боязнь за свою жизнь и жизнь своих близких.
«Мне передавали слова, что диаспора будет мстить. Сейчас с нас сняли госзащиту, поэтому единственный гарант безопасности меня, жены и детей — это моя работа», — заявил Гусев в интервью изданию Infopro54.
Бывший начальник Гусева, начальник ГИБДД Мошковского района Сергей Комиссар подтвердил, что вышестоящее руководство прямым текстом потребовало от него избавиться от сотрудника с непростой биографией. Комиссар отказался, и в результате сейчас сам вынужден оставить службу.
В мае 2021 года старший лейтенант Гусев вместе с напарником пытались задержать нарушителей ПДД. Во время постасовки полицейский случайно выстрелил в голову 19-летнего Векила Абдуллаева. Азербайджанская диаспора устраивала уличные акции с требованием немедленно осудить полицейского, угрожала его семье. Но в результате Гусева оправдали, а вот попутчиков погибшего Абдуллаева наоборот, отправили в колонию.