О возможной мести диаспоры заявил инспектор ДПС Гусев, застреливший азербайджанца

В мае 2021 года старший лейтенант Гусев вместе с напарником пытались задержать нарушителей ПДД. Во время постасовки полицейский случайно выстрелил в голову 19-летнего Векила Абдуллаева. Азербайджанская диаспора устраивала уличные акции с требованием немедленно осудить полицейского, угрожала его семье. Но в результате Гусева оправдали, а вот попутчиков погибшего Абдуллаева наоборот, отправили в колонию.