Пьяная женщина 11 раз ударила ножом родного брата под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Бердске на скамью подсудимых отправят 48-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве родного брата. Семейная драма случилась 16 февраля нынешнего года на территории частной усадьбы на улице Толбухина.
Следствие установило, что в тот день фигурантка вместе с мужем выпивала дома. В процессе застолья мужчина по какой-то надобности вышел во двор, где у него произошел конфликт с шурином.
Заметившая это в окно бердчанка схватила кухонный нож, выскочила во двор и принялась наносить удары родственнику. Позже эксперты установили, что их было как минимум 11.
Тяжелораненого мужчину экстренно отвезли в центральную больницу города, но попытки медиков спасти его оказались тщетны.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, женщину будут судить по статье, подразумевающей ответственность за умышленное убийство. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.