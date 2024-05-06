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Пьяная женщина 11 раз ударила ножом родного брата под Новосибирском

Пьяная женщина 11 раз ударила ножом родного брата под Новосибирском

6 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI
В Бердске в суд отправлено уголовное дело 48-летней женщины, обвиняемой в убийстве собственного брата, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Бердске на скамью подсудимых отправят 48-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве родного брата. Семейная драма случилась 16 февраля нынешнего года на территории частной усадьбы на улице Толбухина.

Следствие установило, что в тот день фигурантка вместе с мужем выпивала дома. В процессе застолья мужчина по какой-то надобности вышел во двор, где у него произошел конфликт с шурином.

Заметившая это в окно бердчанка схватила кухонный нож, выскочила во двор и принялась наносить удары родственнику. Позже эксперты установили, что их было как минимум 11.

Тяжелораненого мужчину экстренно отвезли в центральную больницу города, но попытки медиков спасти его оказались тщетны.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, женщину будут судить по статье, подразумевающей ответственность за умышленное убийство. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Убийство#Уголовное дело#Бердск#Конфликт
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