Пять тысяч мигрантов за неделю покинули Новосибирскую область

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Published Сегодня, 05:54
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На минувшей неделе Новосибирскую область покинули 5163 иностранца, а 6737 приехали. Глава областного управления полиции Андрей Кульков на оперативном совещании в облправительстве заявил о продолжающихся профилактических мероприятиях силовиков, направленных против нарушителей миграционного законодательства.
По словам Кулькова, на прошлой неделе депортировали одного мигранта, а к 12 приезжим приняты меры по их выдворению за пределы России. Выполнения решения суда мигранты-нарушители дожидались в специальном учреждении.
Всего за семь дней в Новосибирской области сотрудники полиции и миграционной службы проверили семь объектов — это рынки, строительные площадки и предприятия общественного питания. Составлено 103 протокола о нарушениях закона о миграции.