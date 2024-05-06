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Пять тысяч мигрантов за неделю покинули Новосибирскую область

Пять тысяч мигрантов за неделю покинули Новосибирскую область

6 мая 2024, 05:54
Фото: 1MI
Из Новосибирской области за прошедшую неделю выехало 5163 представителей иностранных государств, рассказал на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного управления полиции.

На минувшей неделе Новосибирскую область покинули 5163 иностранца, а 6737 приехали. Глава областного управления полиции Андрей Кульков на оперативном совещании в облправительстве заявил о продолжающихся профилактических мероприятиях силовиков, направленных против нарушителей миграционного законодательства.

По словам Кулькова, на прошлой неделе депортировали одного мигранта, а к 12 приезжим приняты меры по их выдворению за пределы России. Выполнения решения суда мигранты-нарушители дожидались в специальном учреждении.

Всего за семь дней в Новосибирской области сотрудники полиции и миграционной службы проверили семь объектов — это рынки, строительные площадки и предприятия общественного питания. Составлено 103 протокола о нарушениях закона о миграции.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Иностранцы#Депортация#Миграционное законодательство
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