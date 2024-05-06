Самосуд устроили вероятному насильнику 8-летней девочки в Новосибирской области

На видео подростка в камуфляжной куртке и тапочках повалили на землю и принялись избивать, все происходит в пустынном месте недалеко от водоема. Слышно, что сверстники пытаются спросить у подозреваемого, зачем он это сделал, но не дождавшись ответа продолжают бить руками и ногами.