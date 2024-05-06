Самосуд устроили вероятному насильнику 8-летней девочки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Ордынском районе Новосибирской области подростки избили 15-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании девочки, которой исполнилось лишь 8 лет. Сделанную при помощи телефона запись жестокой экзекуции опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
Факт происшествия и задержания подозреваемого подтвердили в пресс-службе областного управления полиции, подробности пока не сообщаются.
На видео подростка в камуфляжной куртке и тапочках повалили на землю и принялись избивать, все происходит в пустынном месте недалеко от водоема. Слышно, что сверстники пытаются спросить у подозреваемого, зачем он это сделал, но не дождавшись ответа продолжают бить руками и ногами.
Одного из экзекуторов друзья попросили быть осторожнее и не сломать парню позвоночник. Тот постоянно кричит и просит прекратить избиение. Бить его перестали после того, как он пообещал «не писать заявление». Процесс «наказания» длился более трех минут.