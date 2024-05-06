atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Самосуд устроили вероятному насильнику 8-летней девочки в Новосибирской области

Самосуд устроили вероятному насильнику 8-летней девочки в Новосибирской области

6 мая 2024, 08:07
Фото: 1MI
15-летнего жителя Ордынского района, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки, жестоко наказали сверстники, видео избиения появилось в соцсетях.

В Ордынском районе Новосибирской области подростки избили 15-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании девочки, которой исполнилось лишь 8 лет. Сделанную при помощи телефона запись жестокой экзекуции опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Факт происшествия и задержания подозреваемого подтвердили в пресс-службе областного управления полиции, подробности пока не сообщаются.

На видео подростка в камуфляжной куртке и тапочках повалили на землю и принялись избивать, все происходит в пустынном месте недалеко от водоема. Слышно, что сверстники пытаются спросить у подозреваемого, зачем он это сделал, но не дождавшись ответа продолжают бить руками и ногами.

Одного из экзекуторов друзья попросили быть осторожнее и не сломать парню позвоночник. Тот постоянно кричит и просит прекратить избиение. Бить его перестали после того, как он пообещал «не писать заявление». Процесс «наказания» длился более трех минут.

Видео: 1MI
8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти миллион рублей взыскали с кредитного мошенника в Новосибирске15 млн рублей похитил директор подрядчика при строительстве новосибирского детсадаМужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Дети#Изнасилование#Полиция#Жестокость
Подпишитесь
Чиновников мэрии Новосибирска подозревают в халатности при расселении ветхих домов
Вчера, 07:42
8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области
Сегодня, 03:27
Мужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска
Сегодня, 03:14
Мигранта — отца девяти детей выдворили из Новосибирска в Таджикистан
Сегодня, 02:34
Названа дата запуска цветомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска
Вчера, 05:51
Отменили салют на 9 мая — его должны были запустить за НОВАТом
2 мая, 07:42
"