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Скандальный мигрантский рынок возле кладбища пообещали ликвидировать в Новосибирске

Скандальный мигрантский рынок возле кладбища пообещали ликвидировать в Новосибирске

6 мая 2024, 05:08
Фото: РОО «ЦПИП»
В Верх-Тулинском сельсовете области приостановили работу Малыгинского рынка, несколько лет местные жители пытаются добиться его закрытия, сообщили в региональной общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» (РОО «ЦПИП»).

Местные жители забили тревогу еще несколько лет назад. По их словам, отходы деятельности нелегального рынка и расположенных рядом скотобоен приводят к антисанитарии во всем микрорайоне. Так, во дворах переполнены мусорные контейнеры, возникают стихийные свалки, За сутки суда приезжают до 250 фур.

Жители выходили на митинги и в 2022 году обращались в суд. Но суд тогда на сторону жителей не встал.

В 2023 году региональная прокурора на основании проверок ИФНС, Росприроднадзора и Роспотребнадзора направила иск в суд. Собственнику территории, на которой находится Малыгинский рынок запретили все действия с участком.

В итоге правозащитникам удалось доказать, что Малыгинский рынок юридически не зарегистрирован. Более того, почти вся его территория попадает в санитарно-защитные зоны кладбища «Клещихинское» и полигона «Левобережный», уточнили в РОО «ЦПИП». Однако ширины зоны недостаточна, из-за чего страдают жители улицы Малыгина.

Свалки периодически возгораются, отравляя воздух. В связи в этим в 2022 году было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении неустановленных должностных лиц.

Ранее удалось добиться закрытия пяти ярмарок на Хилокской улице, две относились к ТЦ «Хилокский».

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Закрытие#Рынок#Малыгинский рынок
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