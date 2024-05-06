Скандальный мигрантский рынок возле кладбища пообещали ликвидировать в Новосибирске

Местные жители забили тревогу еще несколько лет назад. По их словам, отходы деятельности нелегального рынка и расположенных рядом скотобоен приводят к антисанитарии во всем микрорайоне. Так, во дворах переполнены мусорные контейнеры, возникают стихийные свалки, За сутки суда приезжают до 250 фур.