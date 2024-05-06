Скандальный мигрантский рынок возле кладбища пообещали ликвидировать в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Местные жители забили тревогу еще несколько лет назад. По их словам, отходы деятельности нелегального рынка и расположенных рядом скотобоен приводят к антисанитарии во всем микрорайоне. Так, во дворах переполнены мусорные контейнеры, возникают стихийные свалки, За сутки суда приезжают до 250 фур.
Жители выходили на митинги и в 2022 году обращались в суд. Но суд тогда на сторону жителей не встал.
В 2023 году региональная прокурора на основании проверок ИФНС, Росприроднадзора и Роспотребнадзора направила иск в суд. Собственнику территории, на которой находится Малыгинский рынок запретили все действия с участком.
В итоге правозащитникам удалось доказать, что Малыгинский рынок юридически не зарегистрирован. Более того, почти вся его территория попадает в санитарно-защитные зоны кладбища «Клещихинское» и полигона «Левобережный», уточнили в РОО «ЦПИП». Однако ширины зоны недостаточна, из-за чего страдают жители улицы Малыгина.
Свалки периодически возгораются, отравляя воздух. В связи в этим в 2022 году было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении неустановленных должностных лиц.
Ранее удалось добиться закрытия пяти ярмарок на Хилокской улице, две относились к ТЦ «Хилокский».