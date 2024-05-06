Тело студентки нашли под окнами общежития новосибирского медуниверситета

Posted 6 мая, 01:47
Published 6 мая, 01:47
Modified 6 мая, 01:49
Updated 6 мая, 01:49
В воскресенье под окнами общежития, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, обнаружено тело девушки. По предварительной информации, погибшая — студентка НГМУ. На месте работала реанимационная бригада, но усилия врачей не увенчались успехом.
Правоохранители начали проверку по факту гибели человека. Не исключено, что девушка могла сорваться с высоты восьмого этажа. Следователям предстоит определить, есть ли в произошедшем криминальная составляющая.