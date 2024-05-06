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Posted 6 мая, 01:47

Published 6 мая, 01:47

Modified 6 мая, 01:49

Updated 6 мая, 01:49

Тело студентки нашли под окнами общежития новосибирского медуниверситета

6 мая 2024, 01:47
Девушка могла сорваться с высоты восьмого этажа, а от полученных травм скончалась на месте, уточнили в СУ СК России по Новосибирской области.

В воскресенье под окнами общежития, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, обнаружено тело девушки. По предварительной информации, погибшая — студентка НГМУ. На месте работала реанимационная бригада, но усилия врачей не увенчались успехом.

Правоохранители начали проверку по факту гибели человека. Не исключено, что девушка могла сорваться с высоты восьмого этажа. Следователям предстоит определить, есть ли в произошедшем криминальная составляющая.

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