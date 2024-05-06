У маршрутного такси № 63 на ходу отвалилось колесо в Новосибирске

Подписчики паблика выдвигают различные версии случившегося. Это и плохое техническое состояние машины, и банальный недосмотр на шиномонтаже. Однако все новосибирцы сходятся в одном — дороги в городе ужасные, и колесо могло отлететь от постоянной езды по рытвинам и ухабам.