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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

У маршрутного такси № 63 на ходу отвалилось колесо в Новосибирске

У маршрутного такси № 63 на ходу отвалилось колесо в Новосибирске

6 мая 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Ленинском районе Новосибирска у ехавшей маршрутки отвалилось колесо, видео инцидента опубликовали в соцсетях.

В Новосибирске в понедельник, 6 мая, у маршрутного такси № 63 во время движения отвалилось колесо. Колесо отлетело во встречную иномарку, пострадавших нет, сообщают подписчики паблика АСТ-54 в ВК.

Дорожный инцидент произошел на территории Троллейного жилмассива напротив дома № 12 на улице Новосибирской.

Маршрутка под этим номером связывает остановку общественного транспорта «Улица Дюканова» и Ключ-Камышенское плато.

На опубликованной очевидцами видеозаписи с регистратора видно, что после того, как автомобиль остановился на середине дороги, из него начали выбираться пассажиры. Паники не было.

Подписчики паблика выдвигают различные версии случившегося. Это и плохое техническое состояние машины, и банальный недосмотр на шиномонтаже. Однако все новосибирцы сходятся в одном — дороги в городе ужасные, и колесо могло отлететь от постоянной езды по рытвинам и ухабам.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Маршрутное такси#Колесо
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