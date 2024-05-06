У маршрутного такси № 63 на ходу отвалилось колесо в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Новосибирске в понедельник, 6 мая, у маршрутного такси № 63 во время движения отвалилось колесо. Колесо отлетело во встречную иномарку, пострадавших нет, сообщают подписчики паблика АСТ-54 в ВК.
Дорожный инцидент произошел на территории Троллейного жилмассива напротив дома № 12 на улице Новосибирской.
Маршрутка под этим номером связывает остановку общественного транспорта «Улица Дюканова» и Ключ-Камышенское плато.
На опубликованной очевидцами видеозаписи с регистратора видно, что после того, как автомобиль остановился на середине дороги, из него начали выбираться пассажиры. Паники не было.
Подписчики паблика выдвигают различные версии случившегося. Это и плохое техническое состояние машины, и банальный недосмотр на шиномонтаже. Однако все новосибирцы сходятся в одном — дороги в городе ужасные, и колесо могло отлететь от постоянной езды по рытвинам и ухабам.