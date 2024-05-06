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15-летний парень напал на 8-летнюю девочку

Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки

6 мая 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
15-летний парень напал на 8-летнюю девочку
Предполагаемый насильник 8-летней девочки в поселке Ордынское Новосибирской области плохо учился в школе и возможно, имел проблемы с психикой, говорят местные жители.

Райцентр Ордынское в 100 километрах от Новосибирска шокирован новостью о задержании 15-летнего парня по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки. Поселок немаленький, более 9,8 тысяч жителей, однако возможного насильника тут знают многие, он выделялся среди своих сверстников.

«Он со школы был пришибленным и озабоченным. Ну и по лицу видно, что с ним не все в порядке, что есть какие-то отклонения. По Ордынке постоянно ходил, просил у всех сигареты, вел себя непонятно как», — рассказала редакции Atas.Info жительница Ордынского Софья.

Ученики местной школы № 2, где проходил обучение и предполагаемый насильник, о нем тоже отзываются нелестно.

«Он вообще неадекватный был, учился на двойки. Ну и поведение, сами понимаете, соответствующее. Постоянно в классе шумел, курил», — говорит один из школьников, попросивший не называть его фамилии.
«Он второгодник, ненормальный агрессор. Он постоянно провоцирует драки, полжизни они у него занимают. Он был парнем моей одноклассницы, она была жертвой буллинга, он ее задирал постоянно, больше подробностей я не знаю», — на условиях анонимности поделилась девушка-подросток из Ордынского.

В приемной Ордынской школы № 2 не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Корреспонденту Atas.Info там завили, что не намерены и не имеют права комментировать какие-либо сведения о личной жизни школьников, заметив при этом, что «он сейчас вообще к нам отношения не имеет». О чем идет речь, в образовательном учреждении пояснять не стали, оборвав телефонный разговор.

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Из беседы со школьниками можно сделать вывод, что подозреваемый больше не посещает занятия, но точных сведений, по какой причине, нет. По одной из версий, с сентября 2023 года его перевели на дистанционное обучение, по другой — родители парня забрали документы из этой школы, учился ли он где-то дальше, подростки не знают.

По словам собеседников редакции, у него есть брат и младшая сестра, которой столько же лет, как и жертве насилия. Косвенно об этом свидетельствуют и слова подростков, которые, не дожидаясь реакции полиции, устроили самосуд над возможным преступником. Жестокое избиение снимали на камеру мобильного телефона. На кадрах видеосъемки слышно, как один из участников расправы говорит: «А если бы это (неразборчиво произносит имя) была?». Избиваемый говорит, что «ее бы он точно не тронул».

В финале видеозаписи, которая длится более трех минут, от избитого подростка требуют обещаний не обращаться в полицию. Впрочем, само это видео, попавшее в сеть, содержит признаки преступления со стороны напавших. В МВД пока видеозапись никак не комментировали.

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Впрочем, и сам термин «изнасилование», которым оперируют местные жители и СМИ, может быть не до конца верным.

«Говорят, что самого изнасилования не было, была попытка. Мама девочки сначала не хотела заявление писать», — говорит один из учеников школы № 2.

Якобы, на обращении к силовикам настоял разъяренный отец, котрый сам, по рассказу дочери о произошедшем, нашел 15-летнего подозреваемого. В официальном сообщении пресс-службы ГУВД по Новосибирской области тоже не идет речь об изнасиловании, говорится о том, что «задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста». Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее ни в чем противозаконном подросток замечен не был, добавили в полиции.
Психотерапевт Игорь Лях говорит, что к насильственным действиям сексуального характера склоенны те подростки, что становились свидетелями аналогичных действий лично или в интернете. А в большиснтве первыми признаками того, что школьник склонен к подобного рода действиям, служит циничное поведение, нигилизм, попытки социальной изоляции.

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