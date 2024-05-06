Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Райцентр Ордынское в 100 километрах от Новосибирска шокирован новостью о задержании 15-летнего парня по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки. Поселок немаленький, более 9,8 тысяч жителей, однако возможного насильника тут знают многие, он выделялся среди своих сверстников.
«Он со школы был пришибленным и озабоченным. Ну и по лицу видно, что с ним не все в порядке, что есть какие-то отклонения. По Ордынке постоянно ходил, просил у всех сигареты, вел себя непонятно как», — рассказала редакции Atas.Info жительница Ордынского Софья.
Ученики местной школы № 2, где проходил обучение и предполагаемый насильник, о нем тоже отзываются нелестно.
«Он вообще неадекватный был, учился на двойки. Ну и поведение, сами понимаете, соответствующее. Постоянно в классе шумел, курил», — говорит один из школьников, попросивший не называть его фамилии.
«Он второгодник, ненормальный агрессор. Он постоянно провоцирует драки, полжизни они у него занимают. Он был парнем моей одноклассницы, она была жертвой буллинга, он ее задирал постоянно, больше подробностей я не знаю», — на условиях анонимности поделилась девушка-подросток из Ордынского.
В приемной Ордынской школы № 2 не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Корреспонденту Atas.Info там завили, что не намерены и не имеют права комментировать какие-либо сведения о личной жизни школьников, заметив при этом, что «он сейчас вообще к нам отношения не имеет». О чем идет речь, в образовательном учреждении пояснять не стали, оборвав телефонный разговор.
Из беседы со школьниками можно сделать вывод, что подозреваемый больше не посещает занятия, но точных сведений, по какой причине, нет. По одной из версий, с сентября 2023 года его перевели на дистанционное обучение, по другой — родители парня забрали документы из этой школы, учился ли он где-то дальше, подростки не знают.
По словам собеседников редакции, у него есть брат и младшая сестра, которой столько же лет, как и жертве насилия. Косвенно об этом свидетельствуют и слова подростков, которые, не дожидаясь реакции полиции, устроили самосуд над возможным преступником. Жестокое избиение снимали на камеру мобильного телефона. На кадрах видеосъемки слышно, как один из участников расправы говорит: «А если бы это (неразборчиво произносит имя) была?». Избиваемый говорит, что «ее бы он точно не тронул».
В финале видеозаписи, которая длится более трех минут, от избитого подростка требуют обещаний не обращаться в полицию. Впрочем, само это видео, попавшее в сеть, содержит признаки преступления со стороны напавших. В МВД пока видеозапись никак не комментировали.
Впрочем, и сам термин «изнасилование», которым оперируют местные жители и СМИ, может быть не до конца верным.
«Говорят, что самого изнасилования не было, была попытка. Мама девочки сначала не хотела заявление писать», — говорит один из учеников школы № 2.
Якобы, на обращении к силовикам настоял разъяренный отец, котрый сам, по рассказу дочери о произошедшем, нашел 15-летнего подозреваемого. В официальном сообщении пресс-службы ГУВД по Новосибирской области тоже не идет речь об изнасиловании, говорится о том, что «задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста». Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее ни в чем противозаконном подросток замечен не был, добавили в полиции.
Психотерапевт Игорь Лях говорит, что к насильственным действиям сексуального характера склоенны те подростки, что становились свидетелями аналогичных действий лично или в интернете. А в большиснтве первыми признаками того, что школьник склонен к подобного рода действиям, служит циничное поведение, нигилизм, попытки социальной изоляции.