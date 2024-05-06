Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки

По словам собеседников редакции, у него есть брат и младшая сестра, которой столько же лет, как и жертве насилия. Косвенно об этом свидетельствуют и слова подростков, которые, не дожидаясь реакции полиции, устроили самосуд над возможным преступником. Жестокое избиение снимали на камеру мобильного телефона. На кадрах видеосъемки слышно, как один из участников расправы говорит: «А если бы это (неразборчиво произносит имя) была?». Избиваемый говорит, что «ее бы он точно не тронул».