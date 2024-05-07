122 тысячи детей отдохнут в 2024 году в лагерях Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
На подготовку к детскому отдыху в 2024 году направили 1,1 млрд рублей, из них около 500 млн рублей выделено решением губернатора Андрея Травникова. Эти деньги направят на обновление материально-технической базы. Все детские лагеря проверят на безопасность к началу сезона. От года к году объем выделенных средств растет.
7 мая детский оздоровительный лагерь «Солнечный мыс-2» с проверкой посетил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он заявил, что сезон стартует 1 июня, подготовка идет по графику.
«В регионе начнут работать 55 загородных оздоровительных, 9 палаточных лагерей и 948 — с дневным пребыванием, при образовательных организациях. Мы планируем охватить всеми формами летнего отдыха и занятости, включая трудоустройство подростков и организацию профильных смен, более 120 тысяч детей. В том числе, ребят в трудной жизненной ситуации, детей участников СВО, работников ОПК, ребят из нашего подшефного Беловодского район ЛНР», — сказал Сергей Нелюбов.
Готовность лагерей к приему детей подтверждают члены межведомственных комиссий. Они проверяют защищенность от терактов, наличие видеонаблюдения, лицензированных охранных предприятий. Территорию лагерей обрабатывают от клещей, корпуса проверяют на соответствие нормам для организации проживания, питания, медобслуживания, занятости детей.
В ходе выездного мероприятия отмечалось, что в правительстве региона проведена областная межведомственная комиссия по подготовке к летней оздоровительной кампании. В 2024 году будут действовать больше 50 профильных смен разной направленности — патриотической, оздоровительной, культурно-спортивной. Сформирован вожатский корпус, подготовке педагогических и медицинских кадров уделяют особенное внимание.
Сейчас с привлечением средств федерального бюджета строят патриотический центр «Авангард». Уже в 2024 году откроют три новых палаточных и один стационарный загородный лагерь.