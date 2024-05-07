122 тысячи детей отдохнут в 2024 году в лагерях Новосибирской области

На подготовку к детскому отдыху в 2024 году направили 1,1 млрд рублей, из них около 500 млн рублей выделено решением губернатора Андрея Травникова. Эти деньги направят на обновление материально-технической базы. Все детские лагеря проверят на безопасность к началу сезона. От года к году объем выделенных средств растет.