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Больше пяти килограммов наркотиков изъяли сотрудники ФСБ у жителя Новосибирска

Больше пяти килограммов наркотиков изъяли сотрудники ФСБ у жителя Новосибирска

7 мая 2024, 05:58
Фото: УФСБ России по Новосибирской области
Владельца интернет-магазина наркотиков разоблачили в Новосибирске, у него нашли более пяти килограммов запрещенных веществ, следует из сообщения регионального управления ФСБ.

В Новосибирске оперативники ФСБ задержали местного владельца интернет-магазина по продаже наркотиков, запасы которых он хранил в своей квартире. По словам официального представителя спецслужбы Ирины Зебровой, наркодилер уже арестован и помещен в СИЗО.

Во время обыска в его квартире нашли около пяти килограммов запрещенных веществ, которые он готовил к продаже.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Если его вина будет доказана в суде, то сибиряк может получить пожизненный срок.

Расследование продолжается.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Арест#ФСБ#Наркотики
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