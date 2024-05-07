Больше пяти килограммов наркотиков изъяли сотрудники ФСБ у жителя Новосибирска

В Новосибирске оперативники ФСБ задержали местного владельца интернет-магазина по продаже наркотиков, запасы которых он хранил в своей квартире. По словам официального представителя спецслужбы Ирины Зебровой, наркодилер уже арестован и помещен в СИЗО.