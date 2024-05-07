Больше пяти килограммов наркотиков изъяли сотрудники ФСБ у жителя Новосибирска

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В Новосибирске оперативники ФСБ задержали местного владельца интернет-магазина по продаже наркотиков, запасы которых он хранил в своей квартире. По словам официального представителя спецслужбы Ирины Зебровой, наркодилер уже арестован и помещен в СИЗО.
Во время обыска в его квартире нашли около пяти килограммов запрещенных веществ, которые он готовил к продаже.
В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Если его вина будет доказана в суде, то сибиряк может получить пожизненный срок.
Расследование продолжается.